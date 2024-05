Fátima obró 'el milagro'

¿Qué puedo hacer por mi barrio?. Esa fue la pregunta que se hizo Kevin Daniel Trujillo Padilla, residente en Las Coloradas, para que la memoria histórica de sus vecinos no se perdiera con el fallecimiento de sus mayores. La iniciativa se concretó en recopilar las fotos antiguas de las familias que viven en este enclave de Las Palmas de Gran Canaria y escanearlas hasta formar un fondo documental de cerca de 4.000 imágenes que puede verse en las redes sociales. El local social de Las Coloradas acoge una muestra de este archivo con motivo de las fiestas en honor a la virgen de Fátima.

Kevin Daniel Trujillo Padilla, vecino de Las Coloradas, lleva nueve años recopilando imágenes del pasado del barrio que le vio nacer, y donde también se crio su padre, motivado por las historias que le contaban los más antiguos del lugar sobre cómo era hace varias décadas Las Coloradas, cuando la barriada se fue conformando con personas de distintos puntos de la isla, pero también del resto del Archipiélago como La Palma o Tenerife. "Siempre me gustó estar con las personas mayores y que me contasen historias. Tengo mucho cariño al barrio y me planteé qué podía hacer por él; hacer algo beneficioso para el barrio, para que los vecinos se sintieran orgullos de él", cuenta el joven, de 30 años, que ha conseguido en este tiempo animar a sus vecinos para que le cedieran sus fotos familiares, escanearlas y abrir una página en la red social facebook -Fotografías antiguas de Las Coloradas en Las Palmas de Gran Canaria- con miles de fotografías antiguas del barrio de Las Coloradas de Las Palmas de Gran Canaria para dar a conocer la historia de esta popular barriada, enclavada en el alto de la Península de La Isleta.

La exposición ha sido posible con la colaboración de la concejalía de distrito La Isleta-Puerto-Guanarteme

Con motivo de las fiestas patronales del barrio en honor a Nuestra Señora de Fátima, cuya festividad fue este lunes, la concejalía de distrito La Isleta-Puerto-Guanarteme le ayudó a organizar una exposición, que se podrá ver hasta el domingo en el local social del barrio, por la tarde.

El joven, de 30 años de edad y parado, ha visto estos días cumplir uno de sus sueños: montar una muestra para que sus vecinos se sintieran orgullosos de lo que han logrado en este tiempo, ya que la exhibición, en blanco y negro, permite descubrir al visitante lo que ha cambiado esta barriada de Las Palmas de Gran Canaria. Las primeras familias llegaron a Las Coloradas, entonces un lugar inhóspito, a mediados de la década de los 50 al amparo de la oferta inicial de los terrenos, que se vendían por parcelas. La necesidad imperiosa de una vivienda de bajo coste fomentó el asentamiento de un conjunto de familias humildes. Después llegaría el agua, la luz, la carretera y demás servicios básicos, ya que la zona tardó en urbanizarse. Durante décadas, más que un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, Las Coloradas fue un pueblo. Como dice uno de los paneles de la exposición "gozaba de la tranquilidad propia de un pueblo situado a las afueras de la ciudad" y con la cercanía al mar "era habitual que los vecinos tomarán un baño en los charcos de la zona militar".

Hace unos años, cuando llegó al medio millar de imágenes, Kevin solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el local para montar una exposición, pero aquello no prosperó "Debieron pensar que era demasiado joven", cuenta. La repercusión de la página, sin embargo, dio pie para que la concejalía de distrito La Isleta-Puerto-Guanarteme, que dirige Héctor Alemán, se interesara por su iniciativa para la organización de las fiestas en honor a la patrona. Y, de este modo, la muestra ha sido una realidad.

"El barrio tiene una historia importante; es triste que ningún archivo se haya interesado por este legado", reflexiona el joven, que también guarda algunos recortes de prensa y documentos relativos a un barrio, que en la década de los 70 fue popular por la recreación de sus vecinos de la Pasión de Cristo en Semana Santa en sus calles.

Kevin Daniel Trujillo Padilla teme que el barrio de Nuestra Señora de Fátima, como también se le conoció al principio, pierda su memoria histórica, ya que apenas quedan personas mayores que vivieron aquellos duros inicios. "Se están vendiendo algunas casas con las cosas familiares dentro", reflexiona sobre la pérdida de documentos que puedan interesar para recuperar el pasado. "Divulgar la historia de cualquier lugar es superimportante. Son nuestras raíces, nuestra identidad; con ella es con la que conformamos nuestra memoria histórica", añade el joven, que se autocensura a la hora de mostrar alguna imagen para no herir la sensibilidad de la familia que se la prestó en el caso de incluir algún pariente fallecido, especialmente en el caso de niños. "Con las fotos despiertas recuerdos tristes entre la gente, y eso me emociona", explica el joven, que hoy recibe las felicitaciones de sus vecinos por sacar sus vidas a la luz.

Fiestas hasta el domingo

Las fiestas en honor a la Virgen de Fátima continúan en el barrio de Las Coloradas hasta el próximo domingo. La Asociación Cultural Recreativa Adasat, que ha colaborado en la organización de los eventos con la concejalía de distrito, ha organizado para este miércoles un pasacalles con papahuevos y una batucada. Posteriormente, habrá una meriendo gratuita para los niños y juegos populares y tradicionales. El viernes, habrá un concurso de tartas entre los vecinos y una Scala en Hi-Fi, en donde actuarán varios artistas amateurs, pero no habrá competición.

El sábado, será el día de la romería y la confección de alfombras entre los vecinos para la procesión del domingo. Los fuegos artificiales pondrán el broche de oro a las fiestas de Las Coloradas. Así lo indicó este lunes la presidenta de la asociación, Yaiza Ramírez, contenta por el renacer de estas fiestas. "Siempre había habido fiestas, pero hacía tiempo que no tenían este calado. El Ayuntamiento se ha implicado mucho en ellas, contó con nosotros para saber qué queríamos hacer y fueron los vecinos los que aportaron algunas ideas", comentó la responsable de la asociación, que lleva dos años promoviendo actividades culturales, lúdicas y de formación entre los vecinos de todas las edades con el fin de reactivar el barrio.

