Nicolás Jiménez León: "Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad de la gente buena"

¿Cómo ha recibido el premio?

Con una incredulidad tremenda, no me lo esperaba en absoluto. Presentaron mi candidatura un grupo de amigos que tengo que se llaman 'Pan y plátano y perras pa' el cine', un dicho muy canario que decían los padres de mi época cuando eras cansino pidiéndoles algo. Me llamó el secretario de la alcaldesa y yo pensé que era una broma; le dije que tenía que ir al médico y que me llamará por la tarde, pero al volver con mi hijo, que ya lo sabía, me volvió a llamar para decírmelo de nuevo. Estoy tremendamente agradecido a la alcaldesa por el premio, para mí es un honor; el mayor que podía recibir. Me ha dejado descolocado. No creo que sea merecedor de ello.

Por su historial altruista, sin duda es merecedor del premio

Merecedor es Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad de la gente buena.

Nació en Vegueta ¿qué recuerdos guarda de la ciudad de su infancia?

Nada que ver con la de ahora. Me da mucha pena por mis nietos; aquella infancia era tremendamente familiar, hogareña. La ciudadanía ha cambiado, aunque no solo aquí sino en todo el mundo. La globalización nos ha quitado un poquito de identidad, pero los grancanarios somos, muy, muy puros. Es una isla con mucho mestizaje, también en la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria es muy solidaria, siempre que he tocado en una puerta se me ha abierto de par en par.

"Estoy muy agradecido por el galardón de Hijo Predilecto de la ciudad; es el mayor honor que podía recibir"

Vayamos al inicio, comenzó siendo aprendiz de peluquero

Me fui con doce años a trabajar al Sur. Y allí aprendí.

¿Por qué la peluquería? ¿Era muy coqueto?

No, no; qué va. Éramos una familia tremendamente humilde y había que aportar dinero a casa. Mis padres me obligaron a que si quería trabajar tenía que estudiar por la noche; y así lo hice. Entonces era una odisea ir y venir al Sur. Trabajaba en el hotel Costa Canarias y allí no había nada. Solo estaba el hotel Folías, Monte del Moro y Nueva Suecia alrededor de la rotondita.

¿Y le gustó el oficio?

Me enamoré. Soy un hombre muy feliz porque mis dos grandes amores los he tenido siempre conmigo: mi mujer y mi profesión. ¡Bueno! Mi mujer más tarde, que también es peluquera.

¡Qué casualidad!

Sí. También son peluqueros mis dos hijos, mis nueras, mi nieto, mi hermana y mi sobrino. Formamos una saga. Mi mujer vino de vacaciones con 17 años y a los nueve meses me casé.

¿Amor a primera vista?

Sí. Es mi bastón, mi escalón para subir. Lo es todo. Si he podido hacer todo lo que he hecho ha sido con el apoyo de ella.

Bonita declaración de amor, ¿supongo que sería una ventaja el que los dos fueran de la misma profesión?

Sí, aunque solo trabajamos juntos después de casarnos. Llevamos 53 años juntos.

¿Ha sido feliz?

Muy feliz. Además, he sido muy canarión, muy grancanario. He sido parrandero, me ha gustado ir de romería y, como decimos los canarios, 'muy palanquín'. Sin faltarle nunca a mi mujer, pero muy de fiesta. Allí donde había una guitarra y un timple estaba yo.

"Mi mujer es mi bastón y mi escalón para subir. Si no hubiera sido por ella, no podría haber hecho nada"

Peinó a María Callas, a las mujeres de los astronautas del Apolo XI que visitaron la Isla, ¿cómo surgió aquello?

En aquella época, la gente se peinaba y se arreglaba mucho para ir a las cenas que se celebraban en los hoteles. Ellos estaban hospedados en el hotel Maspalomas Oasis y las traían al hotel Costa Canarias, donde yo trabajaba porque no había peluqueros trabajando a esa hora en el Sur. Había una peluquería pequeña en la rotonda, pero por la tarde se marchaban y cerraban. Yo tenía que esperar a que la gente se peinara para las cenas. Había tanto glamour, que los hombres iban de esmoquin y las mujeres con vestidos largos. A María Callas la peiné dos veces cuando vino con Aristóteles Onassis. Ellos venían en su yate y fondeaban en San Agustín. La primera vez que la atendí me mandó los postizos para que se los peinara; y así lo hice. En aquella época, los años sesenta, se hacían peinados muy elaborados, como los de Grace Kelly, se hacían moños y se ponían postizos. Al cuarto o quinto día me dijeron si quería ir a peinarla al barco y les dije que sí. Me vinieron a buscar a la playa con una neumática y me llevaron al barco. Ella tenía un camarote acondicionado para peluquería, con secador de pelo y todo, y cuando llegué estaba con el pelo lavado. Le puse los rulos y la peiné. Fue la primera vez. Cuando volvieron la segunda vez a Gran Canaria, ya la peine dos o tres veces más.

¿Estará sorprendido con los cortes y rapados que lleva ahora la gente joven?

Lo otro era demasiado encorsetado. Lo de ahora quizás es demasiado libre, pero yo prefiero la libertad en todas las expresiones. Me encanta como se peina la gente joven.

En su biografía, destaca que fue un innovador en su sector, montó la Asociación canaria de Peluqueros artesanos

Hay una información equivocada. Dicen que fui el introductor del color en Gran Canaria, pero no fue así. Cuando yo comencé a trabajar, las señoras hacía un montón de tiempo que se teñían el pelo. Lo que yo hice es que, siendo muy joven, con 16 años, me fui a Londres. Estuve en un congreso, y ya entonces había colores de fantasía como los que se ven hoy en día. Aquellos tintes eran carísimos, pero cuando volví me traje unos cuantos y a las clientas más avanzadas les hacía alguna mecha de color. Y, claro, aquello impactó. Viaje mucho con mi profesión. Cada vez que había un congreso fuera en Nueva York, Alemania, Japón, allí iba yo.

Comentaba antes que le gusta cómo va la gente de la calle peinada, pero ¿hay algún personaje público al que le gustaría cambiar de imagen?

Ahora, a bote pronto, se me ocurre a la catalana Dolors Montserrat, del Partido Popular, que tiene el pelo rizado. Le cambiaría el corte y, a lo mejor, la daría un toque de queratina para que su pelo tuviera más movimiento. Me gusta el pelo rizado, pero no que esté apelmazado.

"Me siento muy satisfecho de haber enseñado a los presos de Salto del Negro el oficio y que tres de ellos lograran ser peluqueros"

¿Cómo comenzó su labor altruista?

Yo me crie en una familia humilde, pero mi madre tenía una máxima: Para ser feliz hay que compartir. Cuando estaba trabajando en el Sur no tenía tanta posibilidad de ayudar, pero cuando me vine para Las Palmas de Gran Canaria empecé a colaborar con las ONGS que pude. A través del Obispado de Canarias fui a la cárcel a enseñar a cortar el pelo a los reclusos. Que, yo sepa, hay tres que montaron peluquerías cuando salieron, de lo cual me siento muy satisfecho. Cree un programa para la Cruz Roja que se llamaba 'No te cortes un pelo' con el que cortaba el pelo a los indigentes, a los sin techo. También estuve colaborando con Médicos del Mundo repartiendo jeringuillas para que la gente no se contagiara de Sida, preservativos. Fui miembro de la junta directiva de la Orden del Cachorro, cuya sede oficial decoré yo, y estuve en Mauritania ayudando a un amigo a hacer un estudio sobre mortalidad infantil. Muy, muy interesante. Si mi mujer no hubiera estado detrás no hubiese podido hacer todo eso. Yo me marchaba de la peluquería y allí la dejaba trabajando. Sin ella, no podría haber hecho tanto.

Desde hace veinte años recoge turrón para las familias necesitadas por Navidad vestido de Papá Noel ¿cómo se le ocurrió la idea?

Vinieron mis nietas un año en navidad a pedirme alimentos para las familias necesitadas porque lo estaban recogiendo en el colegio. Y pensé, ¿y los niños necesitados no comen turrones? Y se me ocurrió la idea. Los primeros que me abrieron las puertas a la iniciativa; no de la casa, sino del Estadio, fue la Unión Deportiva. Allí puse unas mesas y la gente traía los turrones. Ha sido una época extraordinaria. Este año quizás no podré [problemas de salud]; vamos a ver.

Guarda un gran parecido físico con él ¿Fue también idea suya dejarse la barba?

Siempre tuve barba; ahora no está tan frondosa. Solo me la quité en el cuartel, porque entonces no dejaban, pero tan pronto salí me la volvía a dejar. Yo no había pensado en vestirme de Papa Noel, pero mi amigo Vicente Llorca fue el que me dijo que tenía que ponerle una imagen a la campaña, en la que no se admite dinero, sino solo turrones. Y así fue. Tengo un grupo de amigos y colaboradores que hacen la labor que siempre ha hecho mi mujer conmigo: apoyarme, apoyarme y apoyarme. Gracias a ellos, la campaña prosigue. Antes recogíamos las donaciones, clasificábamos los turrones y luego los repartíamos a las parroquias, pero desde hace unos años llevamos la campaña con la Cruz Roja. Nos presta la logística y reparte. Si no, no hubiésemos podido.

¿Un deseo para la ciudad?

Soy un enamorado de mi ciudad. Me gusta cualquier sitio de Las Palmas de Gran Canaria. Empezando por Vegueta, donde nací; Arapiles, donde viví un tiempo. Mi deseo es que guarde su esencia humana, esa solidaridad que tiene; que no cambie, que siga siendo una ciudad de buena gente.

Suscríbete para seguir leyendo