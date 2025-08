Cestas de mimbre, piedra de Arucas y pitos de agua animan el tradicional mercado agrícola de San Lorenzo

Las Fiestas de San Lorenzo combinaron este domingo artesanía y productos de kilómetro cero en el Mercado agrícola. Como es tradición cada domingo, los únicos seis puestos que exponen sus productos vieron animadas mucho más sus ventas gracias a la IV Muestra de Artesanía Tasate, organizada con motivo de las celebraciones del pueblo.

Gustavo Santana trabaja sobre una muestra de la cantería de Arucas. Es su segunda vez en la feria. «Este año ha habido un poco más de gente». Aunque él trabaja a través de encargos, ayer quiso estar presente para que la gente «vea en qué consiste y cómo hacemos nuestro trabajo». Relojes, decoración para fachadas o para el hogar son algunos de sus artículos. A pesar de lo animado que estuvo la jornada, lamenta que este oficio a veces esté «más apagado» y «no se le dé el valor que realmente tiene».

Vanesa Cabrera es una joven artesana que siempre se dedicó a crear con sus manos. «Me daba igual la técnica en sí. Si eres creativo, la herramienta es el medio». Acreditada por la Fedac, -como todos en esta muestra- ella hace flores artificiales. Ayer, confeccionaba los centros de una amapola. A su lado, flores de almendro y una rosa inglesa. Vanesa ha logrado mantenerse como autónoma, pero teniendo que dedicarse a otro arte más, la danza, como profesora. «Vivir solo de la artesanía no sería posible, pero compaginando ambas cosas, voy saliendo».

Una de las asistentes a esta muestra se acerca a ella y le enseña cómo le quedan los pendientes que minutos antes su madre le había comprado a Vanesa. «¡Qué bien te quedan, pequeña!, le dice. «Esta es la satisfacción que te da hacer artesanía, arrancar una sonrisa a los demás», resalta.

Y hacerla asequible, también. «Mi intención es que no sea inalcanzable. Los pendientes que ha comprado su madre han costado, por ejemplo, 12 euros».

Frutas, verduras y un pito de agua

«¡Estas ciruelas parecen sandías!», le dice Mingo a su madre y a su mujer, con quienes acudió ayer al mercado. Y no solo para llevarse esas ciruelas, sino también la sandía a la que hacía referencia. Junto a los plátanos, nectarinas y paraguayos completaron la cesta de la compra. «No me fijé en los precios, la verdad. Si uno lo prueba y está bueno, como la sandía, pues me la llevo. Si luego tengo que comprarme unas playeras más baratas, se hace, pero en la comida no reparo». De esa forma, añade, «se ayuda también de forma directa al agricultor».

Y eso bien lo sabe Kali, procedente de Valsequillo. «Hoy nos ha ayudado bastante la muestra de artesanía, porque al fin y al cabo solo somos seis puestos que estamos aquí normalmente; pero hoy hay más alegría».

Un mercado agrícola que ha tenido sus idas y venidas, con períodos de menor afluencia. «Ahora, además, hay mucha gente de vacaciones, eso hace que se note más», añade. Al mismo tiempo, Kali agradece a la clientela que acude cada semana. «Somos afortunados, tenemos una clientela muy fiel y, gracias a eso, este mercado se está manteniendo».

Este agricultor destaca de los visitantes que lo que buscan es, sobre todo, producto local. «Se ha vendido bastante fruta de temporada». Visitantes que como Mingo y su familia, disfrutan del trato cercano y de la recomendación de los expertos.

Entre frutas y verduras, despuntan los puestos de artesanía. En uno de ellos están Mónica y su marido viendo cajas hechas con la técnica de ‘taracea’. Al hombro llevan ya una bolsa con la compra del mercado agrícola hecha. «Hemos gastado 50 euros, pero nos llevamos bastantes cosas, al menos sabemos que son alimentos cultivados aquí, no unas papas de Egipto, por ejemplo».

Ellos resaltan la importancia de promover más por parte de las instituciones las ferias y muestras de este tipo. «Si no se difunden más, no conocemos su trabajo».

Frente a ellos está María Jesús Machín, la creadora de esas cajas. Detalla lo laborioso del proceso, tanto de los artículos de taracea como los de la lana.

Una lana que dos puestos más a su izquierda está cardando Virginia González. «La estoy preparando para peinarla, separando por grosores». Esta artesana lamenta que siga sin valorarse aún lo suficiente su oficio. «Se mira muchísimo lo que hacemos. A todo el mundo le recuerda a sus abuelos y sus antepasado; incluso algunos te dicen que ellos mismos lo hacían, otros lo ven por primera vez». Pero asegura que en la actualidad «atrae más las cosas inmediatas».

Lo que Virginia intenta, al menos, es «transmitir una forma de conocimiento sin palabras».

No hay mercado agrícola que se precie donde el queso no sea un producto estrella. Es el caso del puesto de Magdalena, que acumula una larga fila. «El semicurado se ha vendido todo», resalta. Productos elaborados por completo en su quesería de Almatriche.

Pero si hubo un puesto que causó sensación fue el de Jose Manuel Díaz, quien junto a su mujer María del Pino Díaz, enseñaban cómo se elabora el tradicional pito de agua. Un instrumento que recuerda el sonido de un pájaro cantor, cuyo silbo atrajo a grandes y pequeños. La artesanía tradicional y la gastronomía canaria, ayer fueron el tándem perfecto.