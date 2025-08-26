Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria, en huelga desde el 1 de septiembre

Los socorristas del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, han anunciado el inicio de una huelga total e indefinida a partir del 1 de septiembre de 2025. La medida, convocada por la sección sindical CGT Unión Socorristas Islas Canarias, afectará a todas las playas del municipio: Las Canteras, La Cicer, El Confital, La Laja, Alcaravaneras y La Puntilla de San Cristóbal.

Motivos de la convocatoria

Según el comunicado emitido por los trabajadores, la huelga responde a lo que califican como “años de abandono institucional” y a supuestos incumplimientos en materia de seguridad laboral y de prestación del servicio. Los socorristas denuncian condiciones precarias que, afirman, ponen en riesgo tanto su salud como la seguridad de los bañistas.

Entre las deficiencias señaladas, destacan el uso de sillas de vigilancia que no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales, la exposición a elevados niveles de radiación solar sin medidas adecuadas de protección y la presencia de plagas e inundaciones en los puestos de socorro. También mencionan la falta de ventilación, la ausencia de separación en vestuarios y deficiencias en la dotación de vehículos y embarcaciones.

Condiciones laborales y marco legal

La plantilla asegura que desempeña su labor bajo el convenio estatal de “instalaciones deportivas y gimnasios”, que consideran inadecuado para la naturaleza de su profesión. Además, critican que los salarios se ajusten al mínimo interprofesional y reclaman un convenio específico que reconozca las particularidades del salvamento en playas.

Los trabajadores sostienen que tampoco se cumplen las dotaciones mínimas establecidas en el Plan de Seguridad, ni existen protocolos frente a fenómenos meteorológicos adversos. Esta situación, afirman, limita su capacidad de actuación en emergencias.

Reivindicaciones principales

Los socorristas plantean como condiciones para desconvocar la huelga una serie de demandas dirigidas tanto a la Cruz Roja, entidad que gestiona el servicio, como al área municipal de Ciudad de Mar. Entre ellas figuran: