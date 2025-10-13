Comienzan las obras para mejorar la calle El Salvial en Tenoya

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado los trabajos para reforzar 120 metros lineales de muro en la calle El Salvial del barrio de Tenoya, que estaba deteriorado.

La actuación, cuya finalización se prevé para el próximo mes de noviembre, ya se ha iniciado con la demolición de 36 unidades de jardineras y bancos, así como de todo el tramo de muro afectado. Una vez instaladas las líneas de vida, los operarios se están encargando de la instalación del bulonado que sujeta las mallas de triple torsión para afianzar la ladera.

Una vez terminada esa operación, la empresa encargada de la obra procederá a la proyección del hormigón gunitado que tendrá un espesor de 15 centímetros de media para mejorar la contención de la carretera. Los trabajos continuarán con la construcción de los 120 metros lineales de muro para mejorar la seguridad de la vía que sirve de entrada al barrio desde la antigua carretera general de Tamaraceite (GC-300).

Más mejoras para el barrio de Tenoya

El Ayuntamiento continúa con los trabajos para mejorar las infraestructuras del barrio de Tenoya. Esta obra se suma a las ya desarrolladas en materia de aguas, con los trabajos en la calle Brezo con la instalación de nuevas rejas de recogidas de agua y pozos pluviales, y la renovación de un colector en el Camino a Casa Ayala que solucionarán los problemas de vertidos, cuyo contrato se encuentra en licitación con un presupuesto de 238.715 euros.

Asimismo, el área de Vías y Obras y Alumbrado ha finalizado recientemente el asfaltado de 522 metros cuadrados del Camino a Gáldar, en el entorno de la ermita Nuestra Señora de la Encarnación.

El concejal del área, Carlos Díaz, y la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, han visitado los trabajos. Díaz ha indicado que "con esta actuación damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de Tenoya, garantizando la seguridad de la vía y de quienes transitan por ella, reforzando la ladera y construyendo un nuevo muro que aporte estabilidad a la zona".