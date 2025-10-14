Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias y Corea celebran su vínculo histórico en el Auditorio Alfredo Kraus

El embajador Lim Soosuk y el cónsul Moon-hee Koh presidieron el Día Nacional de Corea en Las Palmas de Gran Canaria, una cita que reforzó los lazos entre ambas culturas

Recepción por el Día Nacional de Corea

Recepción por el Día Nacional de Corea

Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Auditorio Alfredo Kraus acogió este martes la recepción oficial que brindó la Embajada y el Consulado de Corea con motivo del Día Nacional de Corea, que se conmemoró el pasado 3 de octubre, y como broche final a una jornada en la que se realizó una ofrenda floral a los marineros coreanos que trabajaron en el Puerto de Las Palmas y están enterrados en el Cementerio de San Lázaro, y se inauguró la escultura Greetingman en la plaza de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

El embajador, Lim Soosuk, acompañado por el consúl en Las Palmas, Moon-hee Koh, dieron la bienvenida a los invitados que tuvieron la oportunidad de ataviarse con ropa tradicional coreana para fotografiarse delante de grandes imágenes de rincones de Corea.

Civilizaciones parecidas

Lim Soosuk aprovechó la ocasión para agradecer a la población coreana en la Isla su aportación al desarrollo económico del país y a los canarios la gran acogida y colaboración con sus compatriotas. Aseguró también que ha «estado en muchos países del mundo, pero no hay civilizaciones que se parezcan tanto como las de Corea y España, que comparten la trayectoria de la historia moderna, la población, la fuerza económica y el carácter de sus pueblos».

Bridis durante la recepción oficial por el Día Nacional de Corea celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus

Bridis durante la recepción oficial por el Día Nacional de Corea celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus / David Delfour

Por su parte, el cónsul destacó cómo la cultura coreana ha permeado en la canaria y la española a través de la gastronomía, la música y el cine, y la incesante llegada de turistas coreanos al territorio español. «Para fortalecer la amistad entre los países no solo es importante el contacto institucional, sino sobre todo la comprensión mutua entre nuestros ciudadanos», aseveró.

Un ejemplo

También intervino en el acto Antonio Morales, que defendió que el vínculo histórico establecido entre este país y la isla a partir de la actividad pesquera «supone un ejemplo de cooperación y construcción de vías de entendimiento y colaboración sobre los que discurren estrategias de progreso comerciales, económicas, sociales y culturales que ponen en el centro los derechos de las personas y el trato justo entre naciones».

Intervención del presidente del Cabildo durante el acto

Intervención del presidente del Cabildo durante el acto / David Delfour

Finalmente, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, recordó que más allá del pasado que une a estas comunidades, existen proyectos comunes actuales en ámbitos como la inteligencia artificial y las energías renovables, que ofrecen un «futuro prometedor» a los dos países.

Unidos por la gastronomía

Unidos por la gastronomía

Los actos de conmemoración continuaron por la tarde en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la Embajada y el Consulado de Corea ofrecieron una recepción con motivo del Día Nacional de Corea. El evento incluyó diversas muestras culturales de este país asiático y una degustación gastronómica con especialidades como el kim bap, el bulgogui, el jap che, la palomita de pollo, el jeom o el man du, entre otros. También se ofrecieron aperitivos canarios y el grupo Invidia ofreció una actuación de K-Pop.

Canarias y Corea celebran su vínculo histórico en el Auditorio Alfredo Kraus

Canarias y Corea celebran su vínculo histórico en el Auditorio Alfredo Kraus
