Carolina Darias sobre la planta de gas en el Puerto de Las Palmas: «La ciudad no necesita una instalación de este tipo»

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se suma a las manifestaciones de satisfacción por el resultado de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias sobre el proyecto para la instalación de una planta de gas natural licuado en el Puerto de Las Palmas, un dictamen que ha sido desfavorable al entender que supone riesgos «inaceptables» a la población de Las Palmas de Gran Canaria.

La regidora de la capital reiteró este martes que «la ciudad no necesita una instalación de este tipo», tal como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «ya había manifestado».

Sostenible y saludable

Por ese motivo, Darias manifestó su satisfacción y la de la Corporación, y afirmó: «Nuestro propósito y nuestro objetivo es hacer una ciudad cada vez más sostenible, más saludable, y una ciudad donde las condiciones de vida sean las mejores para hoy y, especialmente, para mañana».

Vista aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Por ese motivo, celebró que el «Gobierno de Canarias haya emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable».

Rechazo en el Pleno

El Consistorio capitalino y el Cabildo de Gran Canaria rechazaron en sesión plenaria la pretensión de instalar una planta de gas natural licuado en el Puerto de Las Palmas por los daños que podía suponer para la salud la población y el medioambiente, unos perjuicios que recogían tanto los informes insulares como el elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, aunque ambas instituciones forman parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que fue el órgano que dio el visto bueno a este proyecto en 2019.

Sin embargo, cuando hace un año el expediente avanzó en su tramitación y quedó a la espera del estudio por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y ya con el resultado de los dictámenes desfavorables, se sumaron a la petición de la plataforma ciudadana formada por colectivos y ciudadanía en general que reclamaba la paralización del proyecto.

Por encima de todo

«El gobierno de la ciudad ha hecho lo que debía en defensa de sus ciudadanos y ciudadanas y, como hemos dicho en todo momento, la salud de las personas en nuestra ciudad está por encima de todo».