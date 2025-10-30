Regresan los dinguis: 1.200 personas y 249 barcos participan en la 40 edición de la ARC

La Atlantic Rally for Cruisers (ARC) celebra este año su 40.ª edición con la participación de 1.200 personas y 239 embarcaciones que partirán desde el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas en noviembre, y recupera la carrera de dinguis —unas pequeñas embarcaciones auxiliares— que impulsó hace décadas Pedro 'Texaco'.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, y una de las responsables del World Cruising Club, organizadores de este evento deportivo, Suzana Tetlow, presentaron la nueva edición de este rally náutico con dos rutas hacia el Caribe, la ARC+ y la ARC, que partirán de la ciudad los días 9 y 23 de noviembre, respectivamente.

Tripulación canaria

En esta ocasión, participan más de 1.200 navegantes de 38 nacionalidades distintas, incluyendo el catamarán Keep Sailing V, con tripulación canaria.

Barcos atracados en el Muelle Deportivo, entre los que se encuentran ya varias embarcaciones participantes / La Provincia

Cerca de un centenar de barcos ya están atracados en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas. Los primeros en partir serán 89 veleros, el próximo domingo 9 de noviembre, en dirección a Mindelo (Cabo Verde), para luego continuar hasta la isla caribeña de Granada. En total, recorrerán 3.000 millas náuticas en el marco de la ARC+.

Dos semanas después lo harán 160 embarcaciones, que se dirigirán sin escalas hasta el puerto de Rodney Bay, en la isla de Santa Lucía, siguiendo una ruta de 2.700 millas náuticas.

Actividades

Hasta entonces, el Muelle Deportivo acogerá numerosos eventos vinculados a la ARC, como el desfile de banderas o la Dinghy Race, el 16 de noviembre, una divertida prueba a la que está invitada a participar todas las personas que dispongan de una embarcación de este tipo.

