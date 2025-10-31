Las Palmas de Gran Canaria dedica 3,7 millones para comprar guaguas eléctricas

El Pleno inyectó este viernes 3,7 millones de euros a Guaguas Municipales para sufragar la compra de 10 guaguas eléctricas de 18 metros.La partida, cuya modificación aprobó en la sesión el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pertenecía a la construcción de 152 viviendas de la reposición de Las Rehoyas en la calle Doctor Alfonso Chiscano, obra paralizada desde el pasado julio.

El concejal de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, explicó que esta modificación de crédito tiene como objetivo completar el plan de inversiones de la empresa municipal. «El presupuesto era de un millón cuando presupuestamos, así que al final será de 4,7 millones», aclaró.

Ante las preguntas realizadas por la concejala del PP María Amador de por qué no estaba prevista esta cuantiosa partida, Spínola explicó que se trata de un imprevisto. «Estas guaguas estaban para 2026, pero la empresa las ha suministrado antes de tiempo, las ha fabricado con celeridad, por eso Guaguas necesita ahora esta financiación», detalló.

Suspensión temporal y total del plazo de ejecución

Spínola resaltó que Hacienda debe «optimizar los recuersos» y de ahí que sea necesario realizar «reajustes». En este caso, la partida proviene de una obra de vivienda pública que lleva paralizada desde julio para acometer una modificación del proyecto, por eso se acordó «la suspensión temporal y total del plazo de ejecución del contrato». El edil resaltó que «ahí había una cantidad muy importante para que se pueda invertir en favor de la ciudadanía».

No obstante, la concejala Amador criticó que el Consistorio sustrajera esta partida del área de Vivienda ante la vigente crisis habitacional, al mismo tiempo que recordaba los continuos retrasos y parones que viven la mayoría de las promociones de vivienda en regimen de alquiler asequible que se están construyendo en la ciudad.

Crisis habitacional

La crisis habitacional volvió a relucir en una moción del PP en la que defendieron flexibilizar los criterios para convertir los bajos comerciales sin uso en viviendas. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, acusó a los populares de querer fomentar al alquiler vacacional al no citar en el texto la palabra residencial, algo que aceptó incluir el edil popular Gustavo Sánchez, aunque sin éxito.

Carolina Darias, por su parte, apuntó que desde el jueves todas las capitales vascas han sido declaradas zonas tensionadas e insistió una respuesta del Gobierno canario a la petición hecha por el Ayuntamiento de la capital con ese propósito: «este gobierno de progreso exige que se nos conteste y lo haga favorablemente».