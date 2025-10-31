Tres millones por una semana a bordo: este es el precio del 'Kismet' el yate de lujo atracado en el Puerto de Las Palmas

Disfrutar de unas vacaciones en el mar a bordo del Kismet, el yate de lujo que está atracado estos días en el Puerto de Las Palmas, supone un desembolso de al menos tres millones de euros a la semana, que es el precio publicado por la empresa que explota este barco de 122 metros de eslora construido en 2024 en el astillero alemán Lürssen por encargo del multimillonario pakistaní-estadounidense Shahid Khan, que es también dueño de varios equipos deportivos.

La agencia de alquiler Charter Index, encargada de gestionar este majestuoso barco, asegura que el Kismet «es una obra maestra de innovación, ingeniería y arte». Diseñado por Nuvolari Lenard —que se encargó del exterior— y Reymond Langton Design (responsable del interior), ha recibido numerosos premios internacionales, al combinar una estructura funcional y escultórica, en la que destaca la proa del casco, que «termina con una punta afilada y un mascarón de proa de jaguar de acero fundido» creado expresamente para su propietario.

Piscina con pared transparente

También son llamativas las alas acampanadas del mástil, las amplias cubiertas laterales y el techo del estudio de yoga forrado en teca, así como su piscina con pared transparente, un helipuerto, dos piscinas de spa, zonas de fogatas y una pista de baile con cabina para DJ, entre otros elementos de su exterior.

A la derecha, el yate junto a los cruceros atracados este viernes en el Muelle Santa Catalina / Andrés Cruz

Por su parte, el interior del yate de lujo está pensado para ofrecer una experiencia exclusiva. Dispone de un salón principal con un techo empapelado con un tapiz de Gornay pintado a mano, chimeneas y un piano Boganyi, además de una pared de vídeo.

Suite con dos cubiertas

También cuenta con una discoteca, un comedor formal, baños de estilo japonés con ónix y mármol negro, incrustaciones doradas y candelabros de Murano, un bar inspirado en Oriente y una sala de cine submarina, el Nemo Lounge, que tiene dos pisos y ofrece vistas submarinas y «una experiencia teatral con ventanas panorámicas y asientos temáticos».

En el Kismet se pueden alojar 20 huéspedes, distribuidos en once suites de lujo. La suite principal tiene dos cubiertas y un jacuzzi privado, dos baños y vestidores, una oficina y una zona privada para tomar el sol. Por su parte, las habitaciones de la cubierta principal están inspiradas en casas de alta costura.

Crioterapia

Por otro lado, quienes deseen relajarse pueden hacerlo en la zona de spa, que cuenta con una cámara de crioterapia, baño de vapor, sauna, piscina de inmersión fría, fuente de hielo y una bañera de cromoterapia. Asimismo, dispone de un gimnasio completo.

El megayate de lujo 'Kismet', atracado en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Para garantizar el trato exclusivo, este megayate puede ofrecer el servicio de hasta 40 miembros de la tripulación.

El dueño

El dueño del megayate Kismet, que costó más de 335 millones de euros, es propietario de Los Jaguares de Jacksonville, uno de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), del Fulham FC de Inglaterra, de la compañía de lucha libre All Elite Wrestling y de la fábrica de repuestos de coches Flex-N-Gates, de la que fue empleado antes de adquirirla.

Diez años antes de encargar este barco, Shahid Khan construyó otro de similares características pero más pequeño, con una eslora de 95 metros, que fue bautizado con el mismo nombre pero más tarde pasó a llamarse Whisper.