El Edificio Miller será rehabilitado y transformado en un centro de creación cultural. El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, indicó en una entrevista en este periódico que existe ya una propuesta de remodelación de este inmueble histórico. Propiedad del Estado en su origen y utilizado como almacén portuario durante el siglo XX, fue cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1990, por lo que desde entonces ha servido de espacio multiusos.

El inmueble, construido en 1900, tuvo que cerrarse antes del verano dadas las malas condiciones en las que se encontraba la estructura. Exposiciones, convenciones de todo tipo e incluso salas de fiestas con la última propuesta para mayores «Miller baila», este espacio ha acogido todo tipo de funciones sin tener un calendario definido desde que el Ayuntamiento asumió su gestión, por lo que ha sido una especie de cajón de sastre cultural y de ocio.

Aunque, si por algo es conocido este inmueble es por acoger las bambalinas del Carnaval. Desde que se trasladaran al parque Santa Catalina las galas y concursos a mitad de los años 90, las dos naves que componen el Miller han servido de backstage de los grupos y candidaturas a los distintos certámenes de la fiesta, además de hacer las veces de taller durante el montaje de los escenarios.

Candidatura a Capital Europea de la cultura

Josué Íñiguez, sin dar mayores detalles, resaltó que se va a proponer una reforma del inmueble para ponerlo a disposición del sector cultural. El concejal vinculó esta propuesta como parte de la puesta en valor que pretende dar el Ayuntamiento de la capital a los espacios culturales de la ciudad con motivo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El Miller es parte del patrimonio portuario de la ciudad. Gemelo del vecino edificio Elder -reconvertido en Museo de la Ciencia y la Tecnología-, se construyeron en 1900 como naves para las navieras del Puerto en el acceso al Muelle de Santa Catalina. De propiedad estatal desde sus orígenes, el edificio fue utilizado durante buena parte del siglo XX por la consignataria británica Miller y Cia.

Foto histórica del edificio Miller. / Archivo Miller

En 1995 fue cedido al Ayuntamiento de la capital con la condición de dedicarlo a un uso cultural. Desde entonces lo ha mantenido. Las fachadas fueron remozadas en 2000 y el histórico reloj de la entrada en 2007.

Un museo marítimo

Durante la redacción del proyecto de la Metroguagua se planteó hacer el acceso a la estación de Santa Catalina desde este edificio, aunque la idea quedó descartada. Además, en 2020 la familia Miller, los descendientes, propusieron al Ayuntamiento con respaldo de diversas instituciones convertir el edificio en un museo marítimo. La idea no salió adelante. Hoy el inmueble presenta claras deficiencias en la estructura.

A la pregunta sobre la falta de espacios de creación cultural en la ciudad, Íñiguez resaltó que están preparando la renovación del edificio Miller, además de citar los que hasta ahora se han vendido como actuaciones estrella de cara a la candidatura europea de 2031: la rehabilitación y puesta en marcha de espacios con fines culturales del edificio Fyffes y el Cine Guanarteme. Además, el concejal destacó que a estas dos ideas se les une también la reformulación del centro cultural Pepe Dámaso, en La Isleta -recién aprobada-.

Al igual que el Miller, el Fyffes es una antigua nave portuaria situada entre las calles Albareda y Eduardo Benot que perteneció a la compañía británica Fyffes -que trabajaba de manera conjunta con la Elder-. A diferencia de la Woermann, este inmueble sí logró sobrevivir a la reconversión urbanística del Istmo. Tras 34 años de abandono, el Ayuntamiento de la capital compró el edificio al Estado en 2021, tras años de negociación, por 9,3 millones de euros.