Fernando Clavijo destaca el impacto positivo en Canarias que supone que el Puerto de Las Palmas acoja la principal feria de cruceros del Mediterráneo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó este lunes el impacto que tendrá para las islas la celebración de la Seatrade Med 2026 en el Puerto de Las Palmas el próximo año, durante una visita a la nueva terminal de cruceros junto a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo; la directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez; y los miembros del Consejo de Administración de Global Ports, Antonio Martín Almendros y Sergio Zocas Álamo.

La visita se enmarca en la recta final de los trabajos de esta infraestructura, en un momento especialmente relevante tras la reciente designación del Puerto de Las Palmas como sede de la Seatrade Med 2026, el mayor encuentro europeo de la industria de cruceros. La cita regresará a Canarias una década después, reforzando el papel del archipiélago como nodo estratégico del Atlántico Medio y epicentro del turismo de cruceros en Europa.

Nuevas oportunidades

Durante el recorrido, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, resaltó la importancia institucional de la visita y la trascendencia del anuncio, y afirmó que “la presencia del presidente de Canarias en las instalaciones de esta nueva terminal de cruceros supone un reconocimiento al papel del puerto como motor económico del archipiélago. Esta infraestructura marcará un antes y un después para Canarias, reforzando la competitividad del Puerto de Las Palmas y generando nuevas oportunidades de desarrollo para el conjunto del sector turístico y portuario. Será una puerta moderna, sostenible y abierta al mundo, que consolidará nuestro liderazgo en el Atlántico Medio. Además, acoger la Seatrade Med 2026 nos permitirá mostrar al mundo el potencial de nuestros puertos, de nuestra gente y de nuestras islas”.

Visita a la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / La Provincia

La nueva terminal de cruceros representa una inversión total superior a los 38 millones de euros, de los cuales 31,7 millones han sido aportados por Global Ports Canary Islands, concesionaria del espacio, y 6,27 millones por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esta infraestructura, la mayor de su categoría en Europa, consolida al Puerto de Las Palmas como referente internacional en la industria de cruceros y como motor estratégico para el desarrollo turístico y económico de Canarias.

Modernidad, sostenibilidad y excelencia

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puso en valor el carácter estratégico de esta infraestructura y el impacto que tendrá la Seatrade Med 2026 para el conjunto del archipiélago, y afirmó que “con esta terminal se abren más que nunca las puertas de Canarias al mundo. Nos sitúa en el centro de las rutas internacionales de cruceros y ofrece a miles de visitantes la posibilidad de descubrir la riqueza natural, cultural y humana de nuestras islas. Es un proyecto que demuestra la capacidad de Canarias para combinar modernidad, sostenibilidad y excelencia en el servicio. Nos sentimos profundamente orgullosos de contar con la terminal de cruceros más grande de Europa y de ser la próxima sede de la Seatrade Med, un evento que reforzará nuestro posicionamiento global y la confianza en el futuro del turismo canario”.

Eventos y exposiciones

Además de su valor operativo, para Calzada esta nueva terminal aspira a convertirse en un espacio de referencia para la vida social y cultural de Gran Canaria. Según explicó, “esta infraestructura no solo está pensada para el tránsito de pasajeros, sino también para abrir el puerto a la ciudadanía. Queremos que sea un lugar de encuentro, donde se celebren eventos, exposiciones y actividades que acerquen aún más el puerto a su ciudad. Su diseño abierto, su ubicación privilegiada junto al Muelle Santa Catalina y su conexión con el entorno urbano permitirán reforzar ese vínculo entre el puerto y la vida diaria de la isla”.

La jornada concluyó con un recorrido por las zonas operativas, los accesos exteriores y las áreas de atención al pasajero, donde se apreciaron los detalles finales de una obra llamada a transformar la experiencia de los cruceristas y su conexión con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuatro buques a la vez

La nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas se convertirá en un referente internacional de innovación y sostenibilidad en el sector portuario. El edificio, con 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, dispone de tres pasarelas de embarque y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea, garantizando operaciones ágiles tanto para escalas en tránsito como para cruceros en puerto base.

Reunión celebrada durante la visita del presidente del Gobierno canario en la terminal de cruceros / La Provincia

A estas instalaciones interiores se suma una explanada exterior de 17.800 metros cuadrados que integra zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral recuperado como acceso al bulevar, en homenaje al paisaje urbano de la ciudad. En total, las cuatro zonas de atraque alcanzan 1.587 metros lineales, con un calado de 11 metros, lo que refuerza la capacidad operativa del recinto y su integración puerto-ciudad.

Eficiencia energética

El proyecto, impulsado por Global Ports Canary Islands bajo concesión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se ha desarrollado siguiendo criterios ambientales e innovadores, incorporando materiales reciclados, sistemas de eficiencia energética, tecnologías de última generación y un diseño que prioriza la accesibilidad universal.

Con esta nueva infraestructura y la designación del Puerto de Las Palmas como sede de la Seatrade Med 2026, la Autoridad Portuaria de Las Palmas reafirma su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la proyección internacional de los puertos canarios, en colaboración con el Gobierno de Canarias, Puertos del Estado y los principales operadores del sector. Esta alianza institucional y público-privada consolida al Puerto de Las Palmas como símbolo de progreso, cooperación y futuro compartido para toda Canarias.