Los dos últimos supervivienes del centro comercial Sotavento: la Autoridad Portuaria exige su desalojo

Casi un año después del inicio del expediente de desahucio del Centro Comercial Sotavento en el Puerto de Las Palmas, todavía quedan dos negocios abiertos en esta infraestructura del Muelle Deportivo, una tienda de buceo y un restaurante. Uno de ellos, Fifo Diving presentó un recurso de reposición a la orden de desalojo que ha sido desestimada este jueves por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria junto a los presentados por los dueños de dos barcos atracados en los pantalanes de la Dársena de Embarcaciones Menores.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, señaló que la institución está a la espera de que el juzgado autorice el desahucio de los locales para poder reabrir este espacio y evitar que continúe deteriorándose. De hecho, ya hay varias empresas que han mostrado su interés en este centro comercial y la Autoridad Portuaria está a la espera de la resolución judicial para poder licitar su gestión.

Empresas interesadas

Según explica, los informes técnicos descartan la posibilidad de que ofrecer los locales de forma independiente por motivos de operatividad, por lo que la fórmula será la misma: se ofrecerá un contrato para la gestión de todo el espacio y la empresa adjudicataria se encargará de llegar a acuerdos con los negocios que deseen instalarse. Esta podría ser una de las opciones para las empresas que aún siguen abiertas allí, como son la tienda de equipos submarinos y el restaurante Allende si quieren estar en este lugar, apunta Calzada.

Medio centenar de barcos

Por otro lado, el Consejo de Administración inició otros dos expedientes de desahucio de embarcaciones que son utilizadas como residencias y están ocupando el pantalán del Muelle Deportivo «sin título habilitante».

Centro Comercial Sotavento. / Andrés Cruz

Con estos dos nuevos barcos, el Puerto suma ya cerca de 50 expedientes después de que a principios de febrero enviara la primera decena de notificaciones. Muchos de estos ya han sido elevados a instancias judiciales, donde se dirimirá si pueden seguir o no en la Marina.

Suplente para Trujillo

Por otro lado, el Consejo de Administración designó ayer un nuevo suplente para el director del Puerto, Francisco Trujillo. La presidenta, Beatriz Calzada, explicó que con esta medida se garantiza que su plaza en el órgano no quede vacío en caso de que Trujillo esté fuera por motivos laborales o deba abstenerse si se vota algún tema en el que esté interesado, aunque no quiso confirmar si se trataba de algunas de las denuncias presentadas por la gestión de los recursos humanos.

Renovación y autorizaciones

La Autoridad Portuaria prorrogó ayer la licencia del servicio portuario al pasaje en el Puerto de Las Palmas a favor de Servicios Portuarios Canarios (Sepcan) para «reforzar la calidad del servicio en la principal infraestructura marítima». Además, autorizó la instalación de varias empresas consignatarias y de servicios en La Luz.

Por otro lado, dio el visto bueno a la contratación del servicio de soporte a la Policía Nacional para la asistencia e información a pasajeros en los puntos de control fronterizo del Puerto de Las Palmas con un presupuesto inicial de licitación de 756.436,5 euros y una duración de tres años.