Elecciones en el Puerto de Las Palmas: Maximiliano Díaz renueva su cargo como presidente de los estibadores con el 74% de los votos

Maximiliano Díaz continuará cuatro años más al frente del colectivo de los estibadores del Puerto de Las Palmas tras haber logrado este jueves el 74% de los votos emitidos en uno proceso electoral que contó con una participación de casi el 82% de la masa de los trabajadores.

De esta manera, Díaz repite por tercer periodo consecutivo como presidente del comité de empresa, un órgano en el que tiene representación desde 2004 y a cuya presidencia accedió en 2019.

Amplio respaldo de los estibadores

Esta renovación de la confianza por parte de los estibadores del Puerto de Las Palmas es un aliciente para «seguir defendiendo al colectivo», afirma Díaz, que agradece a sus compañeros el apoyo que le han mostrado en unos comicios que contó con la candidatura de 53 personas. De los 365 votos emitidos, 270 llevaban su nombre.

Tras la reunión del comité, que está formado por 13 personas, mostró también su contento por poder contar con Pedro Cazón nuevamente «como segundo una vez más», un profesional que cuenta con su plena confianza y que, además, es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Alta participación y fortaleza del colectivo

Maximiliano Díaz destaca «la afluencia masiva de casi el 82% de los estibadores», una cifra «que dice mucho de la responsabilidad de los trabajadores para que sus intereses estén bien defendidos. Somos un colectivo que no solo estamos unidos para unas cosas, sino que la unidad empieza ahí».

Maximiliano Díaz. / Juan Carlos Castro

Nuevos retos para La Luz y las navieras

Su renovación al frente del comité de empresa coincide con el inicio de una nueva etapa para La Luz. «El principal objetivo es seguir dando un buen servicio a todas las navieras que llegan al Puerto de Las Palmas y, sobre todo, a MSC, ya que ahora que se ha arreglado los problemas del Canal de Suez y se han reducido los problemas bélicos y asaltos bajará la actividad», asevera Díaz. Por este motivo, añade, «hay que seguir dando un buen servicio a las que siguen apostando por Las Palmas».

Vigilancia sobre la carga de trabajo y personal contratado

Por otro lado, el recién renovado presidente de los estibadores cree que es el momento de «estar vigilante para garantizar que la actividad que llega al Puerto esté compensada con el personal contratado para que no haya problemas si baja». En ese sentido, recuerda que la política de este colectivo es que una vez contratado el personal no se despida, por lo que se opta por «reajustar las condiciones».

Precisamente, en el último año se han incorporado a la plantilla más de 80 personas, de las que la mitad aún se encuentra en periodo de formación.