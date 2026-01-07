La playa de Las Canteras estrena un sistema de megafonía inteligente por tramos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la renovación y modernización del sistema de megafonía de la Playa de Las Canteras a la empresa Eco Alfa Telecom SL, por un importe de 54.484,62 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación permitirá actualizar un equipamiento que no se renovaba desde 2017.

La nueva instalación introducirá un sistema de sonido inalámbrico inteligente que permitirá sectorizar los mensajes y adaptarlos a las necesidades de cada tramo de la playa. De este modo, los avisos podrán emitirse únicamente en las zonas necesarias, mejorando tanto la claridad como la calidad del sonido y evitando emisiones generales innecesarias.

Mensajes personalizados y gestión centralizada

El sistema contará con una interfaz de usuario multilingüe, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Desde ella se podrán almacenar, programar y reproducir un número ilimitado de mensajes, así como emitir avisos en tiempo real según las circunstancias.

El equipamiento incluirá un centro de control inteligente y estaciones remotas distribuidas estratégicamente a lo largo de la playa, alimentadas mediante energía solar. La comunicación entre el centro de control y las estaciones se realizará por radiofrecuencia, lo que permitirá una gestión centralizada y la activación selectiva de zonas concretas.

Doce estaciones adaptadas al entorno costero

En total se instalarán 12 estaciones remotas, cada una equipada con dos altavoces de alta potencia, con un rango de frecuencia de 230 Hz a 10 kHz y una sensibilidad de 108,5 dB a 1w/1m. Los equipos estarán diseñados para resistir las condiciones del entorno costero y contarán con armarios protectores para los componentes electrónicos.

Los altavoces se instalarán en los báculos actuales del Paseo de Las Canteras o en nuevas estructuras cuando sea necesario. Antes de su colocación, se realizará un estudio acústico para optimizar la ubicación y orientación de los altavoces y garantizar que los mensajes sean audibles en todas las áreas de la playa.

Integración paisajística y mínimo impacto visual

La instalación se diseñará para reducir al máximo el impacto visual y físico en la playa. Los equipos se integrarán con los elementos urbanos y naturales existentes, utilizando colores y materiales acordes con el entorno. Además, la ubicación de cada componente no deberá obstaculizar las vistas ni interferir en el uso público de la playa, en cumplimiento de las normativas locales de conservación del paisaje y del patrimonio visual.