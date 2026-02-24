Polémica por las juntas de distrito: Jimena Delgado acusa a Carolina Darias de “limitar la democracia” en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, acusó este martes a la alcaldesa Carolina Darias (PSOE) de restringir los instrumentos de control de la oposición tras la modificación del régimen de funcionamiento de las Juntas de Distrito. Según el grupo popular, el nuevo decreto reduce de forma significativa el número de iniciativas que pueden presentar.

El decreto, firmado por la presidencia del Pleno, introduce límites cuantitativos y cualitativos a las iniciativas en los distritos. De acuerdo con el PP, el cambio supone pasar de 32 iniciativas —entre preguntas escritas y orales, ruegos y mociones— a cuatro.

Delgado calificó la medida de “escandalosa” y sostuvo que afecta al órgano de participación más cercano a la ciudadanía. Las Juntas de Distrito son el espacio donde los vecinos trasladan cuestiones relacionadas con ruidos, limpieza, seguridad o servicios municipales.

Reducción de iniciativas en Pleno y comisiones

La portavoz enmarcó esta decisión en una serie de modificaciones anteriores. Recordó que el cambio del Reglamento del Pleno y sus Comisiones redujo, según sus datos, las iniciativas del Grupo Popular de hasta 38 a nueve.

El PP también señala que las comisiones han visto limitado su carácter fiscalizador al no poder incorporar iniciativas propias de la oposición y depender de los asuntos que eleve el gobierno municipal. La única alternativa, según explica, es plantear cuestiones con 24 horas de antelación.

Acceso a información y vía judicial

Delgado añadió que la semana pasada se registró una limitación en el acceso al visor de decretos y resoluciones municipales, lo que, a su juicio, dificulta el seguimiento de la acción de gobierno.

La portavoz recordó además que el grupo popular ha acudido en varias ocasiones a la vía judicial para garantizar el debate de determinados asuntos en el Pleno, entre ellos un pleno extraordinario sobre el denominado caso Valka.

Recorte de dedicaciones parciales

El PP incluye también en este contexto la modificación del régimen de dedicaciones parciales aprobada el 28 de marzo, que supuso la pérdida del 100% de la retribución de una concejala popular y una reducción del 25% en el salario de otros tres ediles. Esta medida quedó paralizada cautelarmente por un juzgado tras la solicitud presentada por los servicios jurídicos del partido.

Delgado sostuvo que el conjunto de decisiones refleja, a su juicio, una estrategia para limitar la fiscalización de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en un momento en el que, afirmó, el gobierno local debería centrarse en la gestión de los problemas de la ciudad.