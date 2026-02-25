Qué beneficio reciben los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que usan el quinto contenedor marrón

Con el despliegue en el Risco de San Nicolás, el quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria ya es una realidad en 22 barrios de los cinco distritos del municipio. Este nuevo sistema, identificado por el contenedor marrón o quinto contenedor, permite a la ciudadanía separar la materia del resto de la basura y avanzar hacia un modelo más eficiente de gestión.

Participar en este sistema ofrece beneficios directos a los vecinos. Las primeras 100 personas que se registren en la oficina instalada en cada barrio reciben un kit de inicio gratuito compuesto por un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables, lo que facilita la separación en el hogar desde el primer día. Además, los estands informativos habilitados temporalmente en las distintas zonas permiten a los ciudadanos resolver todas sus dudas sobre el funcionamiento del servicio y conocer con detalle qué materiales deben depositarse en el contenedor marrón, recibiendo así asesoramiento personalizado.

Qué se puede echar al contenedor marrón

La implicación en la recogida selectiva tiene también un impacto ambiental positivo. Al depositar correctamente restos de comida y materia orgánica, como sobras cocinadas, pieles de fruta, restos de carne o pescado, posos de café, servilletas usadas, pequeños restos de poda y corchos, se contribuye directamente a la economía circular de la ciudad. Estos residuos orgánicos pueden transformarse en compost para uso agrícola en lugar de ser desperdiciados, cerrando así el ciclo de aprovechamiento.

Además, el sistema ayuda a reducir la fracción resto, es decir, la basura no reciclable, y aumenta el volumen de residuos que pueden ser valorizados en el municipio, mejorando la gestión urbana en su conjunto. Para participar, los vecinos deben comprobar que el servicio está disponible en su barrio —entre ellos San Nicolás, Los Tarahales, Ciudad Jardín, Guanarteme y La Isleta— e inscribirse para obtener el llavín o llave que permite abrir los contenedores marrones.

El trámite puede realizarse acudiendo al estand informativo habilitado temporalmente en la zona, como en la calle Real del Castillo para los vecinos de San Nicolás, o a través de la página web municipal. De esta manera, sumarse al quinto contenedor no solo aporta ventajas prácticas, sino que convierte a cada vecino en parte activa de una gestión más eficiente de los residuos en la ciudad.

