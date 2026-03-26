El BAM 'Meteoro' de la Armada Española, con base en el Puerto de Las Palmas, vigila un buque ruso en aguas de Canarias

Durante la última semana, la Armada Española ha intensificado sus operaciones de vigilancia marítima en aguas de Canarias, con el objetivo de asegurar la soberanía de los espacios marítimos nacionales. En este marco, el Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro, que tiene su base en el Puerto de Las Palmas, ha sido activado para realizar un seguimiento continuo a un buque ruso que transitaba por la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del archipiélago canario. A lo largo de más de 360 millas náuticas, el 'Meteoro' ha monitorizado el trayecto del barco ruso, garantizando la seguridad en la región y reforzando la presencia de las Fuerzas Armadas en áreas estratégicas.

La importancia de la misión

El comandante del BAM Meteoro, el capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, subrayó la relevancia de esta misión, que contribuye a la disuasión colectiva y refuerza la seguridad del territorio nacional. "Es una satisfacción para la dotación contribuir a la disuasión colectiva en el archipiélago. Nuestra labor garantiza la integridad del territorio y previene conflictos mediante una presencia creíble en la mar", afirmó el comandante.

Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

El seguimiento de unidades extranjeras en aguas de Canarias forma parte de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), llevadas a cabo por los buques de la Armada Española en diversas áreas marítimas de interés nacional. Estas operaciones, que se desarrollan bajo el control del Mando Operativo Marítimo (MOM), permiten incrementar el conocimiento del entorno marítimo y proteger los espacios estratégicos de la soberanía nacional.

El BAM 'Meteoro' durante la misión de vigilanica de un barco ruso en aguas canarias / La Provincia

El BAM 'Meteoro' ha sido clave en la vigilancia de esta unidad extranjera, cumpliendo con la misión de garantizar la seguridad en la ZEE y demostrar la capacidad de la Armada Española para mantener el control de sus espacios marítimos.

El 'Vigía’ y el ‘Serviola’

El patrullero de altura Vigía también ha jugado un papel crucial en estas operaciones de vigilancia marítima. El Vigía zarpó de su base en la Estación Naval de Puntales para relevar al patrullero Serviola en las tareas de seguimiento de unidades rusas. Estos buques estaban realizando su tránsito desde el Mediterráneo oriental hacia el Atlántico, atravesando el Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. El Vigía mantuvo la monitorización hasta que los buques rusos abandonaron las aguas de interés nacional, asegurando el cumplimiento de la presencia militar en zonas clave.

El Mando Operativo Marítimo

El MOM es el órgano encargado del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia en los espacios marítimos de soberanía y responsabilidad nacional. Estas operaciones tienen como objetivo asegurar la protección de los intereses marítimos del país y actuar de manera inmediata frente a cualquier amenaza potencial.

En el contexto de las OPVD, diversos buques de la Armada operan de manera continua para monitorear el tránsito de unidades extranjeras, detectando cualquier situación que requiera una respuesta. Las misiones bajo el MOM contribuyen a la protección integral de las aguas de Canarias, en colaboración con otras instituciones del Estado.

La Armada Española y el control de espacios estratégicos

El seguimiento de unidades extranjeras, como el buque ruso vigilado por el BAM 'Meteoro', es una tarea habitual dentro de las operaciones de la Armada Española. Estas actuaciones, alineadas con el Derecho Internacional, refuerzan la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas sensibles y demuestran su capacidad para gestionar cualquier incidente en el mar.

El Mando de Operaciones (MOPS) es responsable del control operativo de las OPVD, garantizando la seguridad marítima de manera permanente y asegurando la protección de los intereses nacionales.