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El Puerto de Las Palmas invierte más de dos millones de euros para mejorar la seguridad en las terminales portuarias

La Autoridad Portuaria licita el suministro de canaletas y cubiertas para proteger el cableado de las grúas portacontenedores y mejorar la seguridad de los trabajadores

Grúas en funcionamiento en la terminal operada por Opcsa

Grúas en funcionamiento en la terminal operada por Opcsa / José Carlos Guerra

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas canalizará todo el cableado y las cubiertas de acceso a los puntos de conexión eléctrica para las grúas portacontenedores para mejorar las condiciones de los trabajadores que operan en las terminales donde se cargan y descargan las grandes cajas de mercancías y aumentar la vida útil de los cables.

Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública el suministro 2.777 metros lineales de canaletas de diversos diámetros y cinco cubiertas con un presupuesto inicial de 2.037.272,55 euros.

Carril sobre el que se deslizan las grúas portacontenedores

Carril sobre el que se deslizan las grúas portacontenedores / A.P.

Mejora de la seguridad en las terminales

Según recoge el pliego de condiciones técnicas, estos muelles cuentan con un sistema eléctrico característico para las grúas portacontenedores que trabajan sobre un carril que permite el movimiento a lo largo de la línea de muelle y en paralelo al mismo, se extiende el cableado en una canaleta abierta de hormigón que no evita que los cables estén expuestos a golpes o incidencias. Además, esta canaleta se inunda cuando llueve y puede acumular basura poniendo en riesgo las operativas.

Noticias relacionadas y más

Detalle de las canaletas abiertas actuales

Detalle de las canaletas abiertas actuales / A.P.

Plazos para presentar ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de abril. Una vez adjudicado el suministro, hay un plazo establecido de siete días para entregar en el Puerto el material, otros tres meses para entregar dos de los canales y el resto, al completarse los siete meses del plazo de ejecución.

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