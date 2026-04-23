Ninguna empresa se interesa por la rehabilitación de las piscinas de La Laja por segunda vez

La licitación para la rehabilitación de las piscinas de La Laja ha quedado desierta por segunda vez. Este proyecto tenía como objetivo renovar y acondicionar este popular enclave costero de Las Palmas de Gran Canaria, buscando mejorar su seguridad, accesibilidad y calidad de las zonas de descanso para los usuarios. Sin embargo, ninguna empresa se ha mostrado interesada en ejecutar los trabajos, que los usuarios llevan años solicitando. Ante esta situación, el Ayuntamiento asegura que está explorando diversas alternativas conforme a la normativa, como la posibilidad de recurrir a un procedimiento de negociado sin publicidad o realizar una nueva licitación con condiciones ajustadas para favorecer la participación empresarial.

Fuentes municipales explican explican que los motivos por los que no se han presentado ofertas corresponden, en última instancia, a las propias empresas. Si bien detallan que el contexto actual del sector apunta a un incremento generalizado de costes —especialmente en materiales, combustible y mano de obra— que "puede estar influyendo en este tipo de procesos". El presupuesto de 880.582 euros es el mismo con el que la licitación había quedado desierta en 2024, lo que refuerza la previsibilidad de que las empresas no se sienten atraídas por un monto que ha perdido competitividad debido al alza de precios en los últimos años.

El dragado, pendiente

Las licitaciones para las piscinas de La Laja se han convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, ya que siempre han quedado desiertas. Este es el mismo problema que se presenta con el dragado de los charcos, un trabajo necesario desde 2022, que consiste en extraer la arena acumulada en el fondo de la piscina que es arrastrada por las mareas. Esta operación, reclamada habitualmente por los usuarios, no se ha podido adjudicar durante siete años. Los usuarios se quejan de que la acumulación de arena, tierra y piedras en el suelo reduce considerablemente la profundidad de la piscina y convierte el baño en una experiencia incómoda.

Desde 2022 está pendiente la adjudicación de los servicios de dragados, que consisten en la extracción de la arena en el fondo de los charcos

Las actuaciones previstas para la rehabilitación deberán esperar a que el proceso burocrático municipal avance. La falta de acondicionamiento en la zona es una queja recurrente entre los usuarios, quienes denuncian el deterioro del solárium y el desgaste del picón. Además, señalan que las almohadillas en las escaleras, destinadas a evitar caídas, no cumplen su función y, en ocasiones, desaparecen temporalmente hasta ser repuestas.

Trabajos

Los trabajos pendientes de adjudicar incluyen la reparación de pavimentos de hormigón, el saneamiento de pavimentos antideslizantes y la reubicación de los baños. Una de las novedades más destacadas era la creación de nuevas plataformas de solárium, instaladas sobre tarimas en la escollera, para dar respuesta al gran volumen de bañistas. El proyecto contempla además la instalación de un nuevo sistema de iluminación diseñado para evitar la contaminación lumínica, con luminarias integradas en muros, barandillas y pórticos en distintos puntos del recorrido. También está previsto la renovación de la vegetación con la platanción de especies que crecen en los litorales y la ampliación de las zonas ajardinadas.

Por el momento, las mejoras realizadas han sido en el entorno de la playa. A principios de este año se llevó a cabo la remodelación del paseo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Esta intervención consistió en la demolición del pavimento deteriorado y la instalación de nuevas rampas y escaleras, adaptando los accesos a la normativa vigente.