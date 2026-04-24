Las primeras cuatro grúas híbridas para Opcsa llegan al Puerto de Las Palmas
Las nuevas grúas transtainer, que se desplazan con neumáticos, entrarán en funcionamiento a principios de verano junto a las que llegarán en mayo
Tras más de una semana de travesía desde Polonia, el Happy Dynamic llegó al Puerto de Las Palmas este jueves por la noche con las primeras cuatro de las ocho grúas Ruber Tyred Gantry (RTG) adquiridas por Opcsa para reforzar la maquinaria de su terminal de contenedores con un coste de 20 millones de euros.
Durante los próximos días, los estibadores de La Luz y el personal del barco procederán a la descarga de estas grúas transtainer, una delicada maniobra de precisión con estos gigantes que pesan 150 toneladas, aproximadamente. Para ello, se utilizan las dos grúas NMF que tiene el Happy Dynamic, que son capaces de elevar 400 toneladas de peso, y una tercera de apoyo que puede levantar otras 120.
Fase inicial de la descarga: igualando el nivel del barco al del muelle
En las labores de descarga de este tipo de maquinaria, lo primero que se hace es igualar la altura del barco a la del muelle, algo que suele realizarse a través del lastre. Luego, se procederá a soltar las grúas de los anclajes de la cubierta y colocarlas en el lugar adecuado para que puedan ser izadas y depositadas en el muelle León y Castillo.
Próximos pasos: integración de las nuevas máquinas
Estas nuevas máquinas, que se desplazan con neumáticos, entrarán en funcionamiento a principios de verano junto a las otras cuatro que llegarán en mayo a La Luz. Son equipos híbridos que permitirán a Opcsa ahorrar hasta un 40% de combustible, lo que no solo recortará el coste de las operaciones, sino que conllevará una reducción de las emisiones contaminantes.
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