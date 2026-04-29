Corte de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria: Emalsa inicia la reparación urgente del saneamiento de la calle Pizarro
La empresa mixta facilitará el acceso a los residentes mientras dure las obras
La empresa mixta de aguas Emalsa ha iniciado este miércoles una actuación urgente para reparar y mejorar la red de saneamiento en la calle Pizarro, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del número 8, unos trabajos que conllevan el corte parcial de tráfico en esta zona de la ciudad.
La intervención se enmarca en las tareas de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y,según la compañía, el servicio de abastecimiento de agua no se verá interrumpido en ningún momento.
Acceso para residentes y medidas de seguridad
Los trabajos han obligado a cerrar de forma temporal el tráfico en la vía, en el tramo comprendido entre las calles Fernando Guanarteme y República Dominicana, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra. En la zona se habilitarán señalización y desvíos para ordenar la circulación.
No obstante, la empresa indica que se adoptarán medidas para reducir las molestias a vecinos y conductores, incluyendo algún paso para residentes durante los próximos días mientras se desarrollan los trabajos en el entorno afectado.
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