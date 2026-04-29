El programa deportivo de Las Palmas de Gran Canaria se renueva: digitalización, campañas y eventos en la calle, claves de la nueva licitación

El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el servicio del Programa de Actividades Deportivas Dirigidas (PADD) para los próximos cuatro años, con un presupuesto base de 539.670,88 euros. El contrato pretende sostener y ampliar la oferta municipal de actividad física en todos los distritos, con medidas específicas de inclusión para colectivos en situación de vulnerabilidad.

El PADD contempla la gestión integral de actividades dirigidas para población adulta e infantil. Entre las propuestas figuran mantenimiento físico, fitness y musculación, disciplinas de bienestar como yoga o pilates, bailes y senderismo, además de deportes de contacto y artes marciales como kickboxing, karate o judo. El pliego incorpora también una línea de educación para la diversidad orientada a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con sesiones en centros especializados del municipio.

Campañas de verano y Navidad para niños de 4 a 14 años

El programa incluye campañas deportivas en verano y Navidad dirigidas a menores de entre 4 y 14 años, con actividades adaptadas por edades. Según lo recogido en la licitación, la planificación busca favorecer el desarrollo físico, social y emocional en cada etapa, con refuerzo de plazas durante esos periodos.

Como novedad, el contrato refuerza la programación promocional en barrios durante fines de semana, festivos y fiestas, con un máximo de 240 horas anuales de actividades gratuitas. Además, prevé la organización del evento anual ‘PADD en la calle’, que se celebrará de forma prioritaria en el Parque de El Rincón durante dos jornadas consecutivas, con una agenda participativa que incluirá, al menos, actividades como yoga, zumba y fútbol sala.

Imagen de archivo de uno de los campus de verano del IMD. / La Provincia

Dinamización de espacios al aire libre y herramienta digital

La licitación incorpora la dinamización de espacios deportivos exteriores como Cubofit y BoxÁrea, situados en el Parque Juan Pablo II y el Parque del Castillo de la Luz. También prevé un refuerzo de la atención a las personas usuarias mediante una plataforma digital para consultar la oferta, filtrar por distritos o niveles, formalizar inscripciones y acceder al historial de participación.

El pliego establece mecanismos de control como encuestas de satisfacción anuales y una inversión mínima de 25.000 euros al año para mantenimiento y reposición de material. En materia de inclusión, el programa garantiza plazas gratuitas: un mínimo de 120 plazas mensuales para colectivos especiales en centros como San Juan de Dios, Cívitas, ONCE o el gimnasio municipal de Escaleritas, además de más de 500 plazas mensuales de media en la línea de acción social para personas con bajos ingresos o derivadas por servicios sociales, cifra que se incrementa durante verano y Navidad con plazas adicionales. La licitación incluye, además, protocolos específicos de atención a personas con discapacidad intelectual elaborados por profesionales especializados.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 1 de junio, a las 15.00 horas.