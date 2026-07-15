El niño de la virgen del Carmen estrena vestido nuevo

La virgen del Carmen procesiona este jueves en el popular barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hará como siempre, bajo un tapiz de alfombras, olor a incienso, música, pétalos de flores y a hombros de sus costaleros. Este año, la imagen estrena dos angelitos y el niño Jesús luce vestido nuevo.

Los querubines son dos tallas de madera policromada, regalo de los costaleros de Nuestra Señora del Carmen coronada. Los angelitos, que llevan atributos marineros por eso de que la virgen es patrona de los marineros, están instalados en la peana que sostiene a la imagen, que llegó a La Isleta en 1913 de la mano de las Hijas de la Caridad, que abrieron una escuela en el barrio.

Las piezas fueron encargadas el pasado año al escultor Ismael Delgado, artista sevillano. Así lo ha indicado el capataz de la cofradía, David Sánchez, que señala que con este gesto quieren contribuir a «enriquecer el patrimonio» de la popular imagen.

Obra del bordador grancanario Omar Nelson Navarro

El vestido que lucirá el niño Jesús ha sido confeccionado por el bordador Omar Nelson Navarro, que ya realizó el vestido que llevó la virgen del Carmen el día de su coronación, el pasado año en la Base Naval. La pieza ha sido sufragada por el grupo de devotos que donó el traje del Carmen.

La indumentaria ha sido confeccionada con las mejores telas e hilos para este tipo de trabajo artesanal. El bordador ha elegido tisú de plata para el conjunto, que lleva bordados vegetales realizados con hilo de oro fino.

El vestido lleva además incrustaciones de cristal, a la que se le ha añadido una de color celeste para que el niño vaya conjuntado con su madre recordando su referencia al mar. «Estoy muy satisfecho con el con el trabajo. Muy, muy contento y agradecido porque esta virgen tiene una gran devoción en La Isleta, de la que también forma parte mi padre», dice el joven bordador, halagado también porque sus paisanos le hayan elegido para esta tarea.

«Este tipo de artesanía sigue viva gracias a los devotos y las organizaciones religiosas», confiesa el artista, que trabaja en una empresa de Sevilla dedicada a este tipo de trabajo.

La pieza, que no lleva ningún material sintético, cuenta con diferentes tipos de bordados para ensalzar su belleza. La indumentaria ha sido creada para perdurar en el tiempo.

La virgen del Carmen, que saldrá de madrugada a la calle, recorrerá las calles Benartemi, Umiaga, Plaza del Carmen, Tamarán, Osorio,Artemi Semidán, Faycanes, Menceyes, Malfú, Palmar, Roque Nublo, Tecén, Tanausú, Romeral y Benartemi. Tras su llegada al templo, sobre las doce, se ofrecerá una misa.

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Una cuadrilla de 80 costaleros serán los encargados de cumplir con el recorrido, aunque solo 35 de ellos estarán bajo el paso. Este año, además con nuevos integrantes. Una veintena de jóvenes se ha sumado a la cofradía.