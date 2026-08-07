El ‘Sargento pin’ de Las Palmas de Gran Canaria: empezó con una gorra y ya reúne 14.650 insignias

En el mundo del coleccionismo hay espacio para cualquier cosa. Y si no que se lo pregunten a José María Gómez Santoyo, un palentino afincado en Las Palmas de Gran Canaria, que pasó de conseguir algún pin comercial con motivo de las Olimpiadas de Barcelona del 92 para que su hijo Carlos se los prendiera en la gorra a crear una colección de 14.650 insignias. Militar de profesión, aunque ya retirado, se aficionó tanto a este tipo de chapas que a todo el mundo pedía pines. En su cuartel, le apodaban el 'Sargento pin'.

Santoyo, como es conocido entre amigos y familiares, explica que su hijo se hartó a los nueve años de colgarse los pins en la visera, pero al ver que tenía ya un importante número comenzó la colección que hoy tiene distribuidas en varias carpetas y ordenadas por temáticas en su casa. "Había épocas en que mi mujer trabajaba los domingos y yo extendía la colección en el suelo del salón. E iba seleccionando los pins para clasificarlos", relata. La suerte es que los adornos al ser de pequeño tamaño le ocupan, de momento, tan solo un armario.

Chapas repetidas que intercambia

La colección se fue ampliando con viajes personales, regalos de amigos o con intercambios con otros coleccionistas de España, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Argentina, Chile; entre otros lugares. Santoyo cuenta con más de 1.500 pines repetidos que utiliza para este menester. Por cada pin donado, anota al conseguidor en la parte posterior de cada hoja del archivador para mostrar su agradecimiento. "Ahora cuando los amigos se van de viaje les pido que, antes de comprarme un pin, me manden una foto; así les digo los que no tengo", responde para que no haya más repeticiones después de que algún amigo le trajera con mucha ilusión unas cuantas chapas y comprobara que ya los tenía incluidos en la colección.

Las casas comerciales de bebidas y automóviles son las que más pines han hecho como propaganda. Te puedes encontrar múltiples pines de una misma marca, pero todos son distintos José María Gómez Santoyo — Coleccionista de pines

Entre las temáticas, figuran pines por países, por marcas de automóviles, sobre dinosaurios, insignias de cuerpos militares, los dibujos de Walt Disney, de cadenas de televisión, hermandades religiosas y también del Camino de Santiago. También tiene una carpeta dedicada a las Islas Canarias. En ella, hay un pin de los cien años del periódico Diario de Las Palmas, cabecera de Editorial Prensa Canaria, así como varias chapas sobre el ídolo de Telde -Tara-, el escudo del Gobierno de Canarias e incluso algunos locales de copas de Las Palmas de Gran Canaria ya cerrados como El Coto.

Colección de pines de José María Santoyo. / Andrés Cruz / LPR

Mientras enseña su colección con orgullo se da cuenta de que tiene en la misma página dos insignias repetidas de la isla de Gran Canaria con un peregrino, en referencia al Camino de Santiago de Gáldar. Las observa y descubre que se trata de un mismo diseño. "Se me escapa alguna; ya la quitaré en otro momento", dice sin rubor. Algunos adornos pueden ser muy similares, pero al variar los colores, el tamaño o un pequeño detalle del dibujo o diseño pueden ser únicos. Como es el caso de los 16 enanos que tiene sobre La Palma. En su memoria, están los 14.650 pins que posee. "Me suelo equivocar con las marcas que hacen 200 tipos de pines; y son todos muy iguales. Pero cuando son únicos, yerro en un 5%, porque estoy perdiendo la memoria, antes no llegaba ni al 1%", explica sobre su capacidad de retención. Ahora mismo se encuentra inmerso en la creación de un Facebook para mostrar su colección y poder intercambiar mejor sus pins.

De un botón militar a emblema de propaganda

La historia de estos alfileres no es tan actual como aparenta. Los romanos ya los utilizaban para distinguirse, bien como adorno, como símbolo de poder o jerarquía o para recoger sus togas y en el siglo XII los utilizaban los peregrinos. No será hasta la Guerra de la Independencia de Estados Unidos cuando las chapas metálicas se usaron para distinguir a los dos ejércitos y también para conocer los rangos militares. Los presidentes norteamericanos George Washington y Abraham Lincoln los usaron durante sus campañas políticas e incluso la reina Victoria de Inglaterra diseñó un pin por el 60 aniversario de su reinado.

Ahora cuando los amigos se van de viaje les pido que, antes de comprarme un pin, me manden una foto; así les digo los que no tengo José María Gómez Santoyo — Coleccionista de pines

El estadounidense Benjamín S. Whitehead patentó en 1893 la primera chapa en la que se podía insertar una imagen. Y a partir de ahí los adornos comenzaron a popularizarse, especialmente de la mano de las marcas comerciales de alimentación para posteriormente abarcar cualquier campo que buscara promoción, difusión y publicidad. Como elementos de propaganda, forman parte del merchandising de artistas y de la cultura pop.

"Las casas comerciales de bebidas y automóviles son las que más pines han hecho como propaganda. Te puedes encontrar múltiples pines de una misma marca, pero todos son distintos", comenta el coleccionista, que afirma que antes que los pines coleccionó cromos sobre el Románico y Gótico palentino para que su hijo aprendiera historia y arte. "Mi hijo tenía dos o tres años; era una forma de entretenerle y aprender. Yo iba a intercambiar cromos hasta con el Obispo de Palencia en la plaza Mayor", relata. La colección aún la guarda.

El ex sargento no pone precio a su colección, aunque reconoce que tiene un valor importante sin contar con las horas que ha echado archivando y clasificando. "Las carpetas me cuestan más que algunos pins, aunque los relacionados con Walt Disney son caros de coleccionar", indica. A Santoyo, que también es un artista de la marquetería y un aficionado al senderismo, le gustaría que su colección fuera a algún museo por las peculiaridades que muestran están insignias sobre la cultura, el diseño y la propaganda del siglo XX y XXI.