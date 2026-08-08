Los Fuegos de San Lorenzo 2026, en directo

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Los Fuegos de San Lorenzo 2026, en directo

Los Fuegos de San Lorenzo 2026 vuelven a iluminar el cielo de Las Palmas de Gran Canaria en una de las noches más esperadas del verano en la isla. La tradicional Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores reúnen cada año a miles de personas en el pueblo de San Lorenzo.

El espectáculo pirotécnico, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, arranca a la 01:00 horas de la madrugada del lunes 10 de agosto. Esta edición cuenta con 504 kilos de material pirotécnico, 46 kilos más que el año anterior, y ocho puntas de volcanes.