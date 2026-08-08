Los papagüevos abren la gran víspera de los Fuegos de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria

Pocas personas pueden ser más fieles a los papagüevos que Alejandro, un niño de seis años que consigue arrastrar a sus padres a todos los municipios donde sepa que van a bailar. Es tanta su afición, que este sábado sobrellevó las altas temperaturas que para disfrutar del espectáculo con el que San Lorenzo se prepara para el momento cumbre de sus fiestas: los tradicionales fuegos. Pero, además, por la tarde fue a ver a los muñecos de Santa María de Guía.

Allí, observando con seriedad y desde primera fila a los papagüevos, con los brazos cruzados y con mucha soltura, este pequeño explica que «desde diciembre del año pasado» él mismo porta a su propio personaje, Harpo, uno de los hermanos Marx, y que cuando sus amigos le ven «se ponen a bailar».

A medida que los cabezudos llegaban este sábado a la plaza de San Lorenzo y se iban colocando delante del escenario, los vecinos y muchos visitantes se arremolinaban a su alrededor para fotografiarse junto a los personajes llegados desde el mismo pueblo, de Schamann, Guanarteme, San Isidro de Gáldar y La Isleta.

Algunos tenían sus favoritos, como Acorán Santana, de 10 años, que prefiere a todos los de Schamann y los sigue a través de Instagram, donde se enteró que este sábado estarían en San Lorenzo y avisó a su abuelo, que no dudó en recogerlo para ir a pasear y ver cómo recorrían las calles.

Encuentro de papagüevos en San Lorenzo / José Pérez Curbelo

Cuando era pequeño, confiesa, le daba un poco de miedo ver cómo se inclinaban sobre él, pero era más la admiración que el temor. Aunque todavía no ha bailado cargando con uno de estos gigantes, esta experiencia está entre las cosas que le gustaría hacer algún día y, seguramente, su abuelo estará allí apoyándole.

La experiencia de llevar un cabezudo

Algunos de los niños -que eran mayoría en la plaza y calles del recorrido de los papagüevos- sí tuvieron la oportunidad de probar cómo se siente llevando uno de estos cabezudos sobre los hombros, concretamente el de Spiderman, que era de los más pequeños, aunque no a todos les gustó la sensación y el calor que hacía dentro.

Una de las que sufría el bochorno era Yailén Hernández, una joven de La Isleta que se animó a probar hace unos años junto a un grupo de amigos. A pesar del sudor y de tener que bailar con la estructura sobre sus hombros, asegura que «cuesta un poco aprender, pero si alguien se lo propone, lo consigue».

Jóvenes cargadores se hidratan en medio de la comitiva / José Pérez Curbelo

El calor y el viento marcan el recorrido

Las altas temperaturas compitieron por el protagonismo y muchos de los vecinos optaron por esperar a la comitiva dentro de sus zaguanes o en las aceras donde caía la sombra, como Pedro Ponce, que con 54 años afirma que estas fiestas son para los más pequeños aunque no se pierde ninguna desde la puerta de su casa.

También el viento se hizo notar e, incluso, provocó la caída de varios cabezudos, uno de los cuales sufrió daños en la cara al chocar contra el pavimento de la plaza.

Papagüevos llegados de San Lorenzo, Schamann, Guanarteme, San Isidro de Gáldar y La Isleta recorrieron las calles del pueblo

Durante cerca de una hora, los papagüevos y la banda Guiniguada recorrieron desde la plaza las calles Marqués de Muni, Pedro Mederos, San Sebastián y 13 de septiembre, y llegaron hasta el mercado para luego regresar nuevamente al espacio público donde decenas de personas se encontraban ya esperando el inicio de las actuaciones del payaso Pepón y el grupo Jaleox.

Los ojos en el cielo

Tras esta jornada, los ojos y la emoción de todos están puestos en el cielo, donde este domingo a partir de la una de la madrugada, habrá una explosión de colores.

La Banda Guiniguada acompañó durante todo el recorrido a los cabezudos / José Pérez Curbelo

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a San Lorenzo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y emergencias.

La organización espera que el espectáculo pirotécnico, declarado Fiesta de Interés Regional, reúna en el pueblo un año más a miles de personas procedentes de toda la isla de Gran Canaria. Este año el espectáculo de fuegos artificiales incrementará su carga pirotécnica. Los volcanes pasarán de seis a ocho puntas y se utilizarán 504 kilos de material pirotécnico, entre castillos y volcanes, 46 kilos más que en la edición anterior.

Los principales accesos a San Lorenzo comenzarán a cerrarse de forma escalonada desde las 20.00 horas

Eso sí, la programación desde las 21.30 horas con las actuaciones musicales de Reina de Sal y Los 600.

Cortes de tráfico

El Ayuntamiento desplegará un plan escalonado de regulación del tráfico para garantizar la seguridad. La prohibición de estacionamiento comenzará a las 20.00 horas y afectará al casco interior del pueblo, los márgenes de la GC-308, la zona del cementerio y el Camino a Cuevas del Monte.

A esa misma hora se cerrarán al tráfico las principales vías interiores de San Lorenzo y las calles próximas a las zonas de lanzamiento. Las salidas del pueblo permanecerán abiertas hacia El Zardo-Almatriche y Ciudad del Campo-Tamaraceite para facilitar la evacuación.

Algunos de los papagüevos que participaron este sábado en las fiestas de San Lorenzo / José Pérez Curbelo

A partir de las 21.30 horas se restringirá la entrada a San Lorenzo desde Siete Puertas, El Zardo, La Tosca, Camino Viejo y la carretera de Almatriche, mientras que desde las 23.00 horas se cerrarán también los accesos procedentes de Tamaraceite y Ciudad del Campo, a la altura de la rotonda de la GC-3 junto al centro comercial Alisios, además de El Román y La Milagrosa. La previsión es recuperar la normalidad viaria alrededor de las tres de la madrugada.

Guaguas especiales

Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público. Guaguas Municipales habilitará una línea especial entre el Intercambiador de Santa Catalina y San Lorenzo, que funcionará desde las 19.30 horas hasta las 02.30 horas del lunes.

Los taxis dispondrán además de una parada provisional junto al Centro Cívico de San Lorenzo desde las dos de la madrugada y mantendrán autorizado el acceso al barrio.

Quienes no acudan podrán seguir el espectáculo en directo a través de los canales de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.

Dispositivo de seguridad y emergencias

El dispositivo de seguridad contará con efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Cruz Roja. También participarán servicios municipales de Limpieza, Vías y Obras, Alumbrado y personal del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Los Fuegos de San Lorenzo, también en directo

Para quienes no puedan acudir, la Concejalía de Turismo del Consistorio capitalino El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, volverá a llevar a todos los rincones del mundo la espectacular Quema de Fuegos Artificiales y el tradicional Volcán de Voladores a través de los canales de Facebook (@LPAVisit) y YouTube (@TurismoLPA) de Turismo de la ciudad.