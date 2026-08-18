Canarias celebra cinco días de convivencia, cultura y aprendizaje con un encuentro abierto a todos

La comunidad bahá’í de Canarias celebrará del 19 al 23 de agosto una nueva edición de su Escuela de Verano, un encuentro que reunirá en Tafira, Gran Canaria, a personas de diferentes islas, edades y procedencias alrededor de actividades formativas, culturales y de convivencia.

La cita tendrá lugar en el Centro Diocesano Pastoral y estará abierta no solo a integrantes de la comunidad bahá’í, sino también a cualquier persona interesada en participar. Familias, jóvenes, adultos y niños podrán sumarse a las diferentes propuestas previstas durante los cinco días.

Formación, conversaciones y actividades culturales

La programación combinará espacios dedicados al estudio y la capacitación con actividades culturales y artísticas, juegos y encuentros destinados a favorecer el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Durante las diferentes jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con la vida comunitaria, utilizando el diálogo y distintas actividades prácticas para trabajar conocimientos y capacidades aplicables tanto al ámbito personal como a la participación en iniciativas colectivas.

Uno de los elementos centrales de la Escuela de Verano será precisamente el carácter intergeneracional e intercultural del encuentro. La organización plantea las jornadas como una oportunidad para reunir a personas con experiencias y perspectivas diferentes y generar espacios de conversación entre ellas.

La programación reserva también actividades específicas para niños y jóvenes, además de las propuestas compartidas por el conjunto de participantes.

Un punto de encuentro entre las islas

La Escuela Bahá’í de Verano se ha consolidado con el paso de los años como una cita para el reencuentro de participantes procedentes de diferentes islas, al tiempo que mantiene sus puertas abiertas a quienes quieran conocer por primera vez la iniciativa.

El encuentro pretende también propiciar una reflexión sobre la participación de cada persona en su entorno más próximo y sobre las formas de contribuir a crear barrios y comunidades más unidos y solidarios.

Noticias relacionadas

La nueva edición comenzará este miércoles 19 de agosto y se prolongará hasta el domingo 23 en Tafira. La comunidad bahá’í de Canarias mantiene abierto el proceso de inscripción para las personas interesadas en participar.