El coste de la Metroguagua en Hoya de La Plata se triplica y divide aún más al Gobierno local y la oposición en Las Palmas de Gran Canaria

El incremento del coste de la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata, que ha pasado de 8,6 a 29,98 millones de euros, más del triple, ha abierto más la brecha que existe entre el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y los partidos de la oposición con relación a este proyecto de movilidad de la capital.

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, explicó este jueves en el seno de las comisiones de Pleno que este sobrecoste está ocasionado por la subida del precio de materiales y mano de obra, así como la actualización de instalaciones, y aseveró que la mano de obra ha pasado de representar 1,4 millones de euros en el proyecto de 2018 a superar los cuatro. Además, apuntó a cambios como la adaptación al Código Estructural vigente, la incorporación de una estación transformadora, una planta solar fotovoltaica y nuevas exigencias para permitir el estacionamiento de guaguas eléctricas.

Dos de los partidos de la oposición, Coalición Canaria y el Partido Popular, ya han reaccionado de forma negativa al aumento del presupuesto base de licitación de esta obra que según Roque comenzará en el primer trimestre de 2027. Mientras el segundo muestra su preocupación por el coste final que tendrá para las arcas municipales el proyecto de la Metroguagua, el primero insiste en que esta es un motivo más para paralizar de forma definitiva la iniciativa con la que se pretende mejorar las conexiones dentro del municipio.

PP y CC cuestionan el coste final de la Metroguagua

El edil del PP Gustavo Sánchez recordó que la fase de la estación de Hoya de la Plata "ha tenido muchísimas dificultades", entre ellas la devolución de la subvención estatal de 10 millones y el pago de 2,3 millones de intereses, y vincula el aumento de este presupuesto al que podría tener finalmente, que, según sus cálculos, superará con creces los 200 millones. Además, hizo hincapié en el hecho de que "se cumplirán diez años en 2027 desde su inicio y aún no está terminado".

Proyecto de la Metroguagua en Hoya de la Plata / La Provincia

Más tajante fue el portavoz de CC, David Suárez, en un comunicado en el que ha reclamado la paralización del proyecto de la Metroguagua al considerar que este incremento evidencia la necesidad de revisar el modelo de movilidad. Continuar con esta iniciativa, sentenció, "no es una opción responsable". Asimismo, señaló los costes derivados de los retrasos, entre ellos más de 16 millones de euros por subvenciones no ejecutadas e intereses de demora, además del crédito de 50 millones concedido por el Banco Europeo de Inversiones.

Una estación clave para el sistema de transporte de alta capacidad

El proyecto denominado Estación de Guaguas en Hoya de La Plata y acceso de vehículos contempla tanto la construcción de la nueva terminal como las intervenciones necesarias para garantizar la conexión del recinto, como las obras de canalización necesarias para el desvío del cauce público del Barranco de El Rosario o Pedro Hidalgo. Esta nueva estación forma parte de las actuaciones previstas para el desarrollo de la Metroguagua, el sistema de transporte público de alta capacidad proyectado para la capital grancanaria.

El diseño definitivo plantea una infraestructura con unos 7.900 metros cuadrados de superficie, con cerca de 4.000 metros cuadrados destinados a espacios libres y zonas de estancia, con acceso directo desde el Paseo Blas Cabrera Felipe, con conexión sin desniveles entre la calle y los andenes.

La mano de obra del proyecto pasa de 1,4 a más de cuatro millones

Bajo rasante estarán las cocheras, talleres y aparcamientos de guaguas, mientras que en la zona de andenes se ubicarán los servicios auxiliares, despachos y espacios comerciales. Además, se contemplan marquesinas con cubierta vegetal, zonas verdes y un parque junto a la autovía.

Retrasos y cambios

La estación albergará también instalaciones esenciales para el funcionamiento de la Metroguagua, como el centro de control y las áreas técnicas del sistema, convirtiéndose en una infraestructura imprescindible para completar el modelo de transporte de alta capacidad previsto para la capital grancanaria.

El nuevo impulso llega después de varios años de retrasos y de un primer intento de ejecución que no llegó a completarse. En 2018 la obra salió a licitación en 2020 por unos 10 millones de euros y fue adjudicada por 8,6 millones a Joca Ingeniería y Construcciones. Los trabajos arrancaron en octubre de 2021 tras el trasplante de alrededor de 80 árboles y palmeras, pero durante la excavación aparecieron servicios e instalaciones no contemplados inicialmente, como tuberías de abastecimiento, conducciones de saneamiento y cableado de fibra óptica. Esto obligó a paralizar los trabajos y la constructora acabó abandonando en enero de 2023.