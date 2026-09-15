"Sin Lagunetas no se van a quedar"

Carmelo García y Pino Arencibia, propietarios del Bodegón Lagunetas, se sienten estos días abrumados por el cariño que les está demostrando su fiel clientela. Tras 31 años de dedicación plena a la restauración, la jubilación llama a sus puertas y han decidido traspasar el negocio al ex portero de la Unión Deportiva y guardameta del CF Granada Raúl Lizoain. "Sin Las Lagunetas no se van a quedar", aclara Carmelo García a sus habituales parroquianos, sorprendidos por la noticia.

El local pasa a otras manos, pero la esencia de este restaurante de comida tradicional y casera canaria, referente de la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria; con un solete en su haber, seguirá siendo la misma. Así lo asegura el matrimonio, felices porque 'este hijo' que han visto crecer con tanto esfuerzo y dedicación queda al cuidado de una buena familia.

El traspaso, que no venta, ya esta firmado. El Bodegón Canario volverá a abrir este 17 de septiembre, y lo hará con el mismo equipo de personas de siempre, sin cambios de momento en el menú ni en la decoración del local, situado en una vieja casona canaria de la calle Constantino, en la capital grancanaria. "Hasta final de mes seguiré cortando pata asada aquí", dice Carmelo, que hará un traspaso en condiciones: presentando a los proveedores y a la clientela al nuevo gestor. "Seguirán estando los mismos empleados; la misma familia con la que nosotros hemos crecido. Es una subrogación empresarial plena. Por el momento, no cambiarán ni la carta, aunque si es para mejorarla, bienvenido sea", puntualiza Carmelo García, quien agradece a los empleados la fidelidad que le han demostrado. Con especial cariño al encargado Carmelo Granado, que lleva 40 años con ellos.

Fachada del Bodegón Lagunetas, en la calle Constantino de Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Las razones de este traspaso no son otras que la jubilación de Carmelo García. "Lleva nueve años con una prórroga", argumenta su mujer, para indicar lo difícil, sentimentalmente hablando, que es dejar el negocio familiar, que ha ido creciendo poco a poco, con mucho esfuerzo y dedicación, hasta llegar a ser lo que es hoy: un restaurante familiar que deja huella hasta en los turistas de paso. "Muchos nórdicos venían al cabo de los años con las servilletas de local, donde aparecía el nombre de Bodegón Lagunetas y el teléfono, que algún amigo le había dado para que comiera aquí", indica con orgullo Pino, creadora de los platos que le han dado fama al restaurante. Y enumera: "Las papa arrugadas con el auténtico mojo picón, la pata de cerdo, los potajes de verduras, de berros, la ropa vieja, las carajacas, el rancho canario, los churros de pescado, la ensaladilla rusa y los postres caseros". Durante años en la cocina, Pino ha traspasado su saber en los fogones a los nuevos cocineros que han trabajado con ellos, aunque la receta del mojo picón solo la sabe ella. Ese mojo picón, que se llevaba la artista Conchita Velasco a su casa, cuando venía a actuar a Canarias. Uno de los cientos de personalidades que han pasado por el Bodegón Lagunetas. "Todos los que han pasado por el Teatro Cuyás, pasan por nuestra casa", puntualiza Carmelo, que no deja atrás a los políticos, ejecutivos y trabajadores canarios que han traspasado sus puertas desde el primer momento que abrieron.

"La carta, los empleados y la esencia del bodegón seguirán estando en esta nueva etapa del local"

La elección del futbolista Raúl Lizoain para el traspaso surgió de casualidad. "Es una persona seria, responsable, con la cabeza muy centrada. No viene a cambiar Lagunetas, sino a mejorarla", apunta Carmelo, que añade que no iba a dejar "un hijo como este [el restaurante] a una persona cualquiera". Ahora queda lo peor, que Carmelo se adapte a su nueva vida de jubilado. "No va a ser fácil", dice su mujer Pino, con la que lleva 52 años juntos. Pese haber trabajo unidos tanto años, confiesan que "nunca ha habido una riña".

El matrimonio junto al encargado Carmelo Granado. / ANDRES CRUZ

La historia del Bodegón Lagunetas comenzó el 6 de marzo de 1995, después de un aprendizaje en el Bar Las Lagunetas que había en la zona de Triana. Durante los años 80, Carmelo había estado de encargado de dicho local, donde aprendió lo imprescindible para lanzarse con su mujer a montar un negocio propio al que llamaría Lagunetas tras el cierre del local donde dio sus primeros pasos en la restauración. El matrimonio, procedente ambos del municipio de Fontanales, comenzó su andadura en la restauración poniendo tapas caseras, que luego se irían convirtiendo en platos de carta al comprar la casona en la que situaba el bodegón y reformarlo para crear un restaurante. Después llegaría la ampliación de la parte trasera y la terraza. El pasado año, cumplieron tres décadas al frente del negocio, que ha logrado mantenerse en lo más arriba pese a las transformaciones que ha experimentado la restauración en zona de Triana. Ni el incremento de los negocios dedicados a la gastronomía ni la variedad de menús les ha hecho mella. La peor etapa: los tres meses que estuvieron cerrados por la pandemia de la Covid.

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Con dedicación y mucho esfuerzo, construyeron el negocio al mismo tiempo que una familia. La pareja consiguió ofrecer a sus hijos Sonia y Ricardo un porvenir, del que hoy se sienten orgullosos. "Ahora queremos vivir, disfrutar de la familia", dice Pino. Entre ellos, sus dos hijos, su nuera y su nieta Carlota, ya quinceañera. Como legado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria dejan una cocina donde chuparse los dedos, que recuerda a casa, a comida en familia. Y, por supuesto, la Noche de Reyes. A ellos se les ocurrió la idea de sacar una barra al exterior y servir bebidas. Un simple gesto que con el paso del tiempo se convirtió en un atractivo para salir a la calle y disfrutar con amigos y familiares la llegada de los Reyes Magos, que la ciudad hizo suya.