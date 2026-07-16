Las Palmas de Gran Canaria renueva 4.100 metros cuadrados de muros y escaleras en Hoya de la Plata

Mejorar el espacio público y el estado de conservación de paredes, escaleras y muros de la ciudad. Este es el trabajo que se está realizando en el entorno de Hoya de la Plata, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha renovado 4.100 metros cuadrados de superficie.

La intervención, desarrollada por la concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha consistido en el acondicionamiento y embellecimiento de los muros de la calle Candelaria de León, el pasillo peatonal y escaleras de la calle La Morena y la vía María Amador. La zona presentaba un importante deterioro derivado del paso del tiempo y de las condiciones ambientales del barrio, pegado a la línea de costa.

Los trabajos llevados a cabo por los operarios han consistido en la regularización de las superficies, reparación de los elementos deteriorados y pintar los muros para reforzar la conservación y durabilidad de estas infraestructuras que forman parte del paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria dado la expansión urbanística y residencial de la ciudad hacía las laderas que rodean el casco antiguo.

Así lo han indicado desde Vías y Obras, cuyo concejal Carlos Díaz apuntó que estas actuaciones no solo mejoran el espacio público, sino que incrementan la seguridad de los viandantes. "Esta intervención nos ha permitido recuperar más de 4.000 metros cuadrados de muros en un entorno muy visible de la ciudad, mejorando tanto su estado de conservación como la calidad paisajística de este acceso a Hoya de la Plata", añadió Díaz.

Muros y espacios públicos adecentados. / La Provincia

Adecentamiento de aceras y recorridos peatonales

La intervención en Hoya de la Plata también ha incluido la mejora de aceras y recorridos peatonales del entorno que se ha mejorado.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha marcado la reparación de muros y paredes de la ciudad como uno de los objetivos prioritarios para mejorar el entorno urbano. Más si cabe teniendo en cuenta la peligrosidad que supone la caída de uno de ellos.

En este sentido, el pasado mes de octubre rehabilitó unos 2.000 metros cuadrados de muros del paseo de Chill, en el barrio de Las Alcaravaneras. Lo mismo ocurrió en el paseo de San Antonio, en el barrio del mismo nombre. En la actualidad, se está a la espera de la rehabilitación del muro de la playa de Las Canteras, a la altura de playa Chica.

Los vecinos pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Servicio de Atención al Ciudadano para solicitar el arreglo de algún muro de su zona. El Consistorio está llevando a cabo mensualmente actuaciones en este ámbito.