Parques y Jardines renueva la plaza de la Ascensión de Las Palmas de Gran Canaria con nuevas especies canarias

Parques y Jardines ha renovado la plaza de la Ascensión del barrio de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria. La mejora ha consistido en retirar el pavidren que cubría el arbolado y ampliar la vegetación existente con lavándulas, tomillos marinos y corazoncillos de costa; entre otras especies canarias.

Estas medidas forman parte del Plan Director del Arbolado que se lleva a cabo en la ciudad y que consiste en cuidar de las especies arbóreas existentes para que no mueran, así como crear nuevas áreas verdes para ampliar las zonas de refugio climático.

En esta ocasión, se retiraron los cantos rodados y las resinas que cubrían los alcorques que, aunque permiten el drenaje, no dejan que el árbol respire. Su eliminación ha facilitado que los árboles plantados doblen su superficie hasta los cuatro metros cuadrados, lo que permitirá que raíces y troncos respiren sin dificultad además de recoger todos los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Uno de los graves problemas que presenta el arbolado de Las Palmas de Gran Canaria es la asfixia radicular producida por un exceso de agua, falta de drenaje y por estar ubicados los árboles en suelos muy compactados o arcillosos.

Más resistentes al clima de la ciudad

Tras la retirada del pavimento en la plaza de la Ascensión se procedió a la instalación de un sistema de riego y la plantación de nuevas especies canarias, que son más resistentes, y que se adaptan perfectamente al entorno de humedad existente en la capital. En este sentido, se plantaron lavándulas, corazoncillos de costa, tomillos marinos o magarzas; entre otras especies, lo que permitirá retener la humedad de la tierra, aportando así beneficios al árbol, y servir de refugio a la biodiversidad de aves e insectos que viven en la zona.

La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, destacó durante la supervisión de los trabajos que los vecinos demandaron este tipo de actuación y que desde la Concejalía se vio que era "posible y necesario". “Hemos invertido en levantar loza y poner más tierra y más plantas. Y eso es bueno para los árboles, pero también para el bienestar de la gente del barrio", añadió.

Las zonas verdes restauradas han quedado valladas por el momento para que las plantas sobrevivan al paso de personas y mascotas hasta que estén desarrolladas

El Plan Director del Arbolado de Las Palmas de Gran Canaria fue aprobado el pasado año. Se trata de una hoja de ruta para gestionar de forma eficiente y sostenible el arbolado de la ciudad de aquí al 2035. Es decir, cuidar del patrimonio vegetal ya existente y crear nuevos espacios verdes con el fin de que Las Palmas de Gran Canaria sea una urbe más amable para el ciudadano y esté más preparada para los retos que está deparando el incremento de temperatura en el planeta.

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Las Palmas de Gran Canaria cuenta en la actualidad con un arbolado de más de 61.000 ejemplares, que se está incrementando en todos los barrios de la ciudad con nuevas especies, especialmente canarias. Una de las últimas actuaciones de Parques y Jardines en este sentido fue en los jardines del residencial Reina Mercedes, donde también se plantaron nuevas especies como buganvillas y arbustos. También se retiró la masa vegetal seca y podrida para evitar que aniden ratas e insectos molestos para los vecinos.