Seis marineros, abandonados y sin cobrar en el Puerto de Las Palmas

Abandonados en el Puerto de Las Palmas desde el 1 de mayo. Así se encuentran los seis marineros del Lady Mina después de que el propietario del carguero, de origen turco, les abandonara a su suerte por la rotura del motor. El armador adeude a los trabajadores más de 59.500 euros correspondiente a cinco meses de trabajo, aunque algunos de ellos llevan más tiempo. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que ha denunciado la situación, ya trabaja en la repatriación de la tripulación a sus lugares de origen. No es la primera vez que el barco se ve envuelto en una situación similar. En 2024 también dejó de pagar a la tripulación durante meses, aunque en esta ocasión el buque quedó tirado en el puerto argelino de Djen Djen.

El Lady Mina, construido en 1989, lleva en sus bodegas pienso para pescado y está atracado en el muelle Nelson Mandela. La tripulación está compuesta por cinco azerbayanos y un georgiano.

Una avería en el motor

El carguero, con bandera de las islas antillanas San Cristóbal y Nieves, llegó a La Luz el pasado mayo procedente de Tanzania, pero una avería en el motor impidió salir al buque y proseguir su ruta. El armador dijo que lo repararía pero desde entonces lleva atracado en el puerto sin solución alguna. Se da la circunstancia de que el barco presentaba además documentación fraudulenta por lo que tuvo que ser inmovilizado por Capitanía Marítima de Las Palmas.

El caso del Lady Mina llegó a la ITF de Las Palmas después de que uno de los miembros de la tripulación solicitara ayuda para ser repatriado a su país el pasado 23 de mayo tras la finalización de su contrato. El marinero llevaba más de 13 meses embarcado cuando el tiempo estipulado por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 establece que solo pueden estar 11 meses a bordo. No era el único caso, otros dos marinos permanecían a bordo desde abril de 2025 y el jefe de máquinas desde 2024.

El inspector de la ITF en Las Palmas Gonzalo Galán indica que tras una visita al buque se detectaron "graves deficiencias" tanto en el estado del buque -los refrigeradores no funcionaban- como en las condiciones de vida y trabajo de la tripulación por lo que era evidente que la tripulación había sido "abandonada a su suerte". Durante este tiempo, la ITF junto a Stella Maris -una organización altruista para este tipo de emergencias- ha suministrado alimentos, agua y ayuda a la tripulación, mientras se resolvía su situación laboral con el propietario del barco. "Están desesperados. No solo porque no han cobrado su sueldo, sino que al no poder regresar a sus países de origen pierden la oportunidad de embarcarse en otro buque o conseguir otros trabajos", cuenta Galán sobre el impás en el que están los marineros. Su intervención ha permitido que el armador suministrará alimentos a la tripulación y combustible para que el barco pueda estar operativo hasta que se arregle la avería, pero no ha dado señal respecto a abonar los salarios que adeuda.

Inmovilizado por documentación falsa

Tras la confirmación de que el carguero estaba abandonado por el armador, la ITF de Las Palmas informó del caso a la Capitanía Marítima de Las Palmaa, que inmovilizó el buque. Los registros confirmaron que el buque navegaba sin los certificados estatuarios obligatorios y que la documentación presentada respecto a la financiación para casos de emergencia como el que se vive no estaba en regla, según la normativa marítima internacional exigida. Según el informe, el certificado de pabellón a bordo está registrado en Tanzania, pero no se puede verificar "debido a que la mayoría de la documentación es falsa".

Desde entonces, la ITF trabaja en la repatriación de los marineros por la vía de "emergencia humanitaria", mientras se abre el procedimiento judicial correspondiente para que la tripulación pueda cobrar los salarios adeudados, que podría durar varios meses. Si el barco se encuentra en buen estado podría subastarse y, si no es así, iría para chatarra. En cualquier caso, la tripulación sería la primera en cobrar.

La situación del Lady Mina es "demasiado habitual en los puertos", según señalan desde la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Los armadores dejan de pagar a las tripulaciones y estos "por miedo" no denuncian por lo que se convierte en un "círculo vicioso" hasta que la rotura fortuita del motor o de alguna pieza impide al buque volver a la navegación y quedan al descubierto las condiciones laborales de los trabajadores. Tal y como ha ocurrido con el Lady Mina.

Desde 2004, la Organización Marítima Internacional (OIT) ha registrado 1.713 barcos abandonados en diferentes puertos del mundo por diversos motivos. Algunos casos se han resuelto, pero otros siguen en disputa. En lo que va de año se han notificado 157 casos. En 2025, se detectaron 409 buques, mientras que en 2024 fueron 312.