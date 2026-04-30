De tienda de aceite y vinagre a comida fusión: la revolución de Agüimes se llama Gastrobar el Populacho

La ciudad de Agüimes, fundada en 1941 sobre un importante asentamiento aborigen, presenta una oferta gastronómica única en el sureste de la isla. Situado a escasos metros de la Parroquia de San Sebastián, declarada Bien de Interés Cultural, el Gastrobar El Populacho se caracteriza por ofrecer una fusión entre la cocina tradicional canaria y la modernidad de la alta cocina.

Desayunos y brunch

Dar un paseo por las míticas calles del señorial casco de Agüimes tiene doble premio: disfrutar de su entorno histórico y de los sabores típicos isleños de la mano de un local con encanto propio. Según la influencer canaria anahoegh, oriunda de la ciudad, “desayunar aquí es otro rollo”, algo que se refleja en su cuidada propuesta culinaria.

Sus tostas artesanales, elaboradas desde primera hora de la mañana, y su pan casero, cocinado a fuego lento, convierten el desayuno en una experiencia imprescindible. Además, sus bowls naturales de frutas, ideales para los amantes de la comida saludable, y su variada oferta de brunch permiten disfrutar de una amplia gama de opciones para los más curiosos.

Asimismo, la “after gym”, con su pan brioche tostado con guacamole, huevos revueltos, bacon ahumado crujiente y un toque de semillas, es perfecta para quienes buscan reponer energía después de una intensa sesión de entrenamiento.

Lo mejor: su fuera de carta

Una propuesta cambiante que sorprende a quienes buscan ir a un paso más allá de la carta habitual. Entre las opciones más destacadas aparecen las berenjenas a la vinagreta, un plato fresco y equilibrado. También sobresale el patacón de cochino negro, una fusión que une tradición canaria y guiños latinoamericanos en un bocado lleno de sabor.

No faltan clásicos reinventados como las croquetas de trufa y setas, cremosas por dentro y crujientes por fuera, que se han convertido en una de las recomendaciones más repetidas entre quienes visitan el local.

La tarta de queso: la crème de la crème

Este postre, convertido en uno de los grandes reclamos del local, se ha ganado su fama por su textura cremosa y su sabor intenso, logrando un equilibrio perfecto entre dulzor y suavidad. Tal y como menciona la creadora de contenido, es una de esas elaboraciones que no puedes dejar de probar.

Más allá de su sabor, la tarta de queso refleja la esencia del propio gastrobar: una apuesta por reinventar lo tradicional con un toque actual, elevando un clásico a otro nivel. No es casualidad que muchos clientes acudan expresamente para probarla ni que se haya consolidado como una de las opciones más recomendadas, convirtiéndose en el broche perfecto para cualquier visita.

El local abre todos los días de 9:15 a 17:30, a excepción de los martes, cuando permanece cerrado. Un horario amplio que permite descubrir su oferta en cualquier momento del día, ya sea para un desayuno, un brunch o una comida con sabor tradicional.