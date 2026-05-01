Querida mamá: Yeray Reyes te ha preparado el regalo perfecto

Ya sabemos que Yeray Reyes es uno de los embajadores dulces más importantes que tenemos en Canarias, con creaciones que siempre están presentes en los momentos más felices y en los días más importantes. No son pocas las personas que no saben qué detalle tener con su madre en su día grande, por lo que el empresario, al frente de Yeray Reyes Pastelerías, se ha propuesto facilitar esta labor con La Couronne de Mamá, una pieza única para dibujar una sonrisa en la cara de la persona que más queremos.

Así, la delicadeza del croissant alcanza su expresión más sublime con este postre que ha compartido públicamente el propio Yeray en su masivo perfil de redes sociales. Una "masa hojaldrada, ligera y caramelizada, que envuelve un interior sedoso de chantilly de vainilla con caramelo salado o chantilly de pistacho con praliné de pistacho, coronada con un baño de chocolate y sutiles toques de barquillo de pistacho", tal y como la definen desde la pastelería.

El vídeo del proceso de elaboración de esta pieza, con más de 100.000 reproducciones, muestra el paso a paso, con la sutileza y elegancia que caracteriza a Reyes. No exento de detalles, su cremoso interior lo convierte ya en un objeto de deseo. "Elevamos nuestra técnica artesanal para dar forma a una creación pensada para emocionar: capas de mantequilla, un crujiente inolvidable y un equilibrio perfecto de texturas y sabores. Porque el amor a una madre es una obra de arte, y esta creación un tributo a su altura", apuntan.

Cabe destacar que se trata de una edición limitada y está teniendo un ritmo de ventas realmente importante, por lo que conviene ser precavido y no dejar este regalo para última hora.

Un empresario mediático

Yeray Reyes vive un momento profesional especialmente dulce. Su última apertura en la capital grancanaria (C/ Galicia, 17), ha sido una revolución en la icónica zona comercial de Mesa y López. Su quinto punto de venta en la Isla es también un hito que lo impulsa como uno de los actores clave dentro del panorama gastronómico insular. Más allá de sus virales vídeos ejecutando los productos que luego podemos disfrutar en las diferentes tiendas, el pastelero puede presumir de una técnica y creatividad admirable, algo que lo ha llevado a vivir una expansión que aún continúa.