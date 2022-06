Anabel Pantoja y Yulen Pereira han dado, por fin, rienda suelta a la pasión en Supervivientes.

Tras más de un mes en el que los jóvenes no se decidían a dar un paso más allá en su más que evidente relación pero tanto la sevillana como el madrileño no han aguantado más y han protagonizado el primer y esperadísimo edredoning de la nueva edición de Supervivientes.

Pese a que el esgrimista avanzó en la última semana a sus compañeros de convivencia que no se fiaba mucho de Anabel y que las cuentas pendientes que tiene la 'influencer' le lastraban a la hora de decidir demostrar sus verdaderos sentimientos hacia la joven, nada ha podido hacer el madrileño por contener sus impulsos con la concursante hispalense y han mantenido una noche de pasión en Playa Uva con la que dos de los grandes protagonistas de esta edición confirman que el amor está en aire.

"Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", espetaba Yulen a Anabel mientras esta se abalanzaba a sus brazos.