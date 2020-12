Desencanto. Los vecinos de El Cotillo se mostraron ayer algo desilusionados con las capturas logradas en la tradicional calada que cada año se desarrolla en el marco de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Buen Viaje. Mucho menos pescado que en años anteriores y, sobre todo, de menor tamaño. A pesar de ello, el trasmallo logró atrapar una tonelada de peces, especialmente salemas, aunque también fueron capturados otras especies, como viejas, jureles o bicudas, que serán utilizadas en el asadero popular que tendrá lugar el próximo día 22. Sin embargo, ello no fue óbice para que la alegría y el buen ambiente estuvieran presentes durante todo el proceso de la calada y el posterior jareado.

Los pescadores más veteranos consideran que la reducción de capturas de este año puede tener su justificación en que el chinchorro se colocó muy cerca de tierra y que mucho pescado pudo haberse fugado por no estar bien anclado la red al fondo o por algunas aberturas en la red. Las previsiones de los organizadores era capturar unos 8.000 kilos de pescado, una cifra muy inferior a la registrada ayer.

Otro de los elementos llamativos se localizó en las escasas personas que participaron en las tareas de jareado, que se desarrolló en el muelle chico.

El proceso de la calada comenzó hace varios días cuando los vecinos iniciaron los preparativos de la chalana 'San Blas', una embarcación comunitaria que pertenece al pueblo y que se utiliza exclusivamente para la calada del mes de agosto. también pusieron manos a la obra para revisar el estado del chinchorro.

El 'San Blas' se hizo a la mar en la noche del lunes para colocar la cala, una soga que atraviesa la Caleta del Río y que se instala a marea llena. Ya de madrugada, los pescadores colocan el chinchorro ayudándose de la diminuta embarcación deslizando el mismo a través de la cuerda hasta cerrar la entrada a la pequeña del brazo de mar.

Con las primera luces del día, una veintena de marineros y vecinos se concentraron en la zona de El Río para tirar por el chinchorro. A bordo de la chalupa se encontraban Juan Francisco González y Pedro Cabrera, presidente y vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, que iban coordinando el arrastre del arte de pesca, mientras que otros colaboradores ataviados con trajes de neopreno y material submarino, gafas y aletas, iban avisando de lo que ocurría en el fondeo del mar y evitando que las redes no se engancharan en las rocas.

Las primeras noticias que llegaban de los submarinistas ya hablaban del escaso pescado enmallado y del tamaño del mismo, aunque también anunciaron la presencia de viejas, jureles y bicudas, entre otras especies ajenas a las salemas.

Juan Rodriguez disfruta de sus vacaciones en El Cotillo. Natural de Gran Canaria fue una de las numerosas personas que presenciaron el proceso del chinchorro. "La verdad es que nunca había estado aquí y me ha impresionado. Es similar a otro acto que se celebra en Arinaga, pero aquí he comprobado la implicación de los vecinos. Me ha encantado".

Juana Martín también se encuentra veraneando en El Cotillo. "Nuca antes había presenciado la calada. Es un espectáculo que se tendría que promocionar más entre turistas no sólo extranjeros sino canario. Me ha gustado, sobretodo, cuando han devuelto al mar los peces que no utilizan para el asadero".

Una vez que el pescado llega a tierra es introducido en cajas y se transportan en un vehículo frigorífico hasta el Muelleito, donde esperaban un pequeño grupo de personas para jarearlo. Primero empezaron por abrir las salemas, luego otras personas se encargaban del destripado, de introducirlo en un bidón de salmuera y volver a cargarlos en una carretilla para extenderlo en la playa para que se oree al sol durante 48 horas.

Salmuera

Un grupo de personas presencian con detalle el proceso de la colocación de la jareas en los callaos de la playa. Son turistas de Gran Canaria. Un hombre pregunta por qué no hay moscas alrededor del pescado tendido al sol. La respuesta llega de un hombre que las tiende "por qué han sido pasadas por salmuera y la sal repele la moscas".

Otra de las visitantes hace un comentario sobre como las preparaba su madre en Gran Canaria. Le contesta otra mujer que esparce las jareas "baja a la playa y ponte a ayudarnos".