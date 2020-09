El Cabildo de Fuerteventura y toda la isla está de luto. La muerte de Claudia Morales Martín (Puerto del Rosario, 1966-2019), una de las funcionarias más populares de la institución insular donde trabajó durante más de una treintena de años, ha supuesto un impacto emocional. Fue una luchadora incansable hasta el final de su prolongada enfermedad, aunque no pudo ganar la batalla. Durante todo ese proceso demostró ser un ejemplo de fortaleza, dignidad y alegría. Su eterna e imborrable sonrisa se apagó de forma definitiva en la tarde del domingo.

Aunque el duelo es un proceso natural que requiere tiempo, la ausencia de Claudia marcará un antes y un después en la vida laboral del Cabildo. No hay consuelo entre sus compañeros. No puede haberlo porque logró forjar en vida lazos especiales de confianza, compañerismo, cariño y amistad. Su ausencia será difícil de digerir y aflorarán sentimientos prolongados de profunda tristeza.

Cursó estudios de Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo de la Caja de Canarias, en la capital grancanaria. Cuando accedió a una plaza de trabajo en el Cabildo majorero fue la empleada más joven. Obtuvo plaza tanto en el Patronato de Turismo de Fuerteventura como en la institución insular, primero como auxiliar y posteriormente fue ascendiendo hasta lograr la categoría de administrativa.

Toda su vida laboral estuvo vinculada a la Consejería de Turismo, aunque tras su enfermedad desempeñó últimamente su labor profesional en Tesorería. Fue pieza clave en el Patronato de Turismo, no solo en los primeros años de su constitución sino en todas las temporadas posteriores. Compartió trabajo con la mayor parte de los gerentes que han desfilado por el mismo: Fermín Silvera, Andrés Valerón, Antonio Miguel Marrero, José Luis Cabrera o Moisés Jorge. También trabajó con todos los consejeros de Turismo que tuvieron responsabilidades políticas: Ramón Carmelo Cabrera, Aniceto Rodríguez, Marcelino Figueroa, Olivia Estévez, Agueda Montelongo y Blas Acosta, actual presidente del Cabildo majorero. Con todos ellos le unía una entrañable amistad profesional y personal.

Claudia Morales fue una persona sensible y comprometida socialmente, además de respetada y apreciada por el sector turístico. No solo era una asidua a las ferias para promocionar la imagen exterior del destino majorero, sino que era una aficionada a los viajes. Con un grupo de amigos y amigas viajan al extranjero y a un destino desconocido que no descubrían hasta la llegada al aeropuerto. Moisés Jorge organizaba el desplazamiento y coordinaba al grupo. Con esta fórmula viajó a Amsterdam, Bruselas, Berlín, Nueva York, Miami, Cancún, México y Thailandia.

La alegría y el optimismo eran unas constantes en su vida. No solo participaba en las fiestas de El Roque, lugar originario de su familia, sino que en los Carnavales encontró uno de los puntos neurálgicos de la diversión, el humor y el desparpajo. Era una asidua a las carnestolendas, hasta el punto que fue miembro de la afamada Afilarmónica Las Menospausicas, con Irene Hormiga como directora.

Claudia pertenece a una familia de empresarios. Sus padres fueron los fundadores de Lavandería Morales, una empresa familiar que ha logrado consolidarse en el tiempo. Claudio Morales Benitez y Nina Martín Hernández fundaron a finales de los años 60 del pasado siglo la citada empresa que cuenta con más de un centenar de empleados. La empresa fue condecorada en 2013 con el Premio Distinguido del Turismo. Desde hace años Bienvenida Morales, hermana de la fallecida, es quien dirige la entidad.

El presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, en nombre de toda la institución y sus empleados, ha manifestado públicamente su pesar por el triste fallecimiento de Claudia Morales, expresando a sus familiares y personas cercanas su pésame.

Algunas compañeras de trabajo no podrían disimular el enorme dolor durante el duelo. "Son momentos de sentimientos y emociones negativos. Va a ser muy difícil reparar su ausencia porque era la alegría personalizada", señaló una de ellas. Además, añadió, que "en enero del pasado año sufrimos la muerte de otra querida compañera, Paz Durán. Ahora, ha sido Claudia. En estos momentos estamos derrotadas".

El Tanatorio capitalino fue un hervidero de gente para acompañar a la familia de Claudia y, especialmente a su marido José Miguel Cabrera y a su hijo Rodrigo.