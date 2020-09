Veinticinco años en pateras

Domingo, 28 de agosto de 1994. 13.00 horas. Los vecinos de Las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua, observan como una pequeña lancha de madera navega rumbo a tierra. Pensaron inicialmente que eran pescadores, aunque sabían de antemano por la silueta de la embarcación y por la forma de navegar, que no eran del pueblo. Primero porque la marea estaba vacia y en esas condiciones se hace difícil tocar tierra en esa parte de la costa majorera y, segundo, por la velocidad de la embarcación que era propulsada por un diminuto motor que no concordaba con la eslora de la misma. Además, aquella bandera de colores que destacaba en la barca era desconocida. Lo que no intuían era que se trataba de una patera con dos inmigrantes africanos. Desde ese mismo momento se abrió la ruta migratoria desde el continente africano hasta Europa a través de Fuerteventura.