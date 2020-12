Pedro Armas, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, fue proclamado ayer nuevo alcalde de Pájara tras la celebración del pleno extraordinario para la elección de regidor tras la renuncia de Miguel Ángel Graffigna al cargo del pasado día 11, minutos antes de que la oposición y sus socios de AMF presentarán en el registro general de la institución una moción de censura. Armas es el quinto alcalde electo del municipio sureño en la etapa democrática detrás de Carlos Cabrera, Dalmacio Méndez, Ignacio Perdomo, Rafael Perdomo y Miguel Ángel Graffigna.

Coalición Canaria pierde uno de los sus feudos históricos y uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Tras las censuras en el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Tuineje y Pájara, la representación de los nacionalistas en Fuerteventura es prácticamente testimonial al quedar reducida a la Alcaldía de La Oliva y a dos ediles en el gobierno de Antigua.

En el transcurso de la sesión express, ya que tan sólo duró cinco minutos, el nuevo regidor contó con doce votos: ocho de los socialistas, los dos de AMF, el edil de Podemos y la concejala de Nueva Canarias, partido que anunció su apoyo minutos antes del inicio del pleno.

Ninguno de los cabezas de lista a la Alcaldía en las pasadas elecciones optaron por presentar su candidatura. Los partidos que apoyaron al nuevo regidor acordaron no postularse, salvó Armas que ostentó la Concejalía de Urbanismo. El nuevo alcalde no tuvo tras su proclamación ninguna intervención y anunció que expondrá el programa de gobierno y los objetivos a trazar durante la legislatura en el próximo pleno. Solamente, expuso ante los medios de comunicación que el pleno celebrado" es un acto sobrevenido y ahora deberán ser los Servicios Jurídicos quienes determinen si el procedimiento es legal o no, y cual es la situación del pleno convocado para el próximo lunes para debatir la moción de censura, aunque creo que una censura que ha sido diligenciada, tramitada y que cumple con todos los requisitos de la legislación no se puede paralizar".

Sin embargo, el exalcalde socialista durante los últimos 16 años, Rafael Perdomo, que logró ocho concejales en los últimos comicios y ser el más votado, renuncia a ostentar ninguna concejalía ni a cobrar de las arcas municipales dado que se encuentra jubilado por Educación en su condición de profesor.

Perdomo estará al frente de una Fundación Cultural y tendrá como objetivo "reactivar el proyecto de Pepe Dámaso, que el anterior equipo de gobierno lo tenía abandonado, los temas de cultura, el Palacio de Congreso, la Banda de Música, el Mirador de los Canarios y el Servicio de Publicaciones, pues el Ayuntamiento de Pájara ha editado más obras en los últimos años que el Cabildo y los ayuntamientos majoreros juntos", señaló el exregidor y ahora concejal electo.

Miguel Ángel Graffigna, el alcalde que renunció minutos antes de que se presentara la censura para tratar de obstaculizarla y posibilitar que se pueda presentar otra iniciativa en el futuro, se mostró critico tanto con su ex socio Pedro Armas como con la concejal de NC. "Es la culminación de la trama orquestada desde el mismo día en que firmamos el pacto con AMF y NC. El objetivo es desalojarnos de todas las instituciones posibles tanto de en la isla como en Canarias. Y lo están consiguiendo". Además, agregó, que "la connivencia de estos grupos que le siguen haciendo el juego al PSOE, como la concejal de NC que llevamos toda la semana hablando y un minuto antes del pleno nos traslada su apoyo a Armas".

Los Servicios Jurídicos deben determinar ahora sobre el pleno de la censura convocado para el próximo lunes.