El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo majorero ha exigido al presidente Blas Acosta que aclare el motivo por el que se permitió el pasado fin de semana que alrededor de una quincena de vehículos propiedad del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de (CAAF) fueran trasladados a un solar privado "para su despiece y desguace". Los nacionalistas considerando que este traslado de todoterrenos, camionetas y maquinaria pesada, propiedad del CAAF, se realizó sin ningún tipo de autorización por escrito, ni contrato, ni expediente de venta o encargo.

CC ha reclamado a Blas Acosta, como máximo responsable del CAAF, que dé instrucciones para poner en marcha de forma inmediata el expediente informativo pertinente, para aclarar todo lo sucedido y definir las responsabilidades administrativas y políticas que puedan existir. Además, ha exigido, que se ponga en conocimiento de las autoridades judiciales competentes estos hechos, a fin de que se señalen las posibles responsabilidades en la vía que corresponda, para asegurar la titularidad pública de los vehículos, su enajenación siguiendo el cauce administrativo reglamentado y la adecuada gestión ambiental de los mismos.

Estos hechos ya fueron denunciados el pasado sábado por el Partido Popular (PP) que alertaba del traslado de estos vehículos desde la nave de almacenamiento del CAAF, ubicada en el barrio capitalino de El Charco, hasta un solar privado de Triquivijate.

A raíz de ello, "hemos podido contrastar que este traslado de vehículos se realiza sin que se haya aprobado ni aplicado ningún tipo de expediente de venta de los vehículos. No consta, por lo tanto, ningún tipo de acuerdo o decisión de los órganos de gobierno del CAAF sobre la enajenación, venta o cesión de estos vehículos a ningún particular", señalan los nacionalistas. También, añaden, que "pese a ello, estos vehículos han venido siendo acumulados durante los últimos días en un solar privado, sin que tampoco exista ningún tipo de autorización ambiental o industrial para este fin. En dicho solar, se ha procedido al despiece de algunos de estos vehículos, sin que tampoco conste la necesaria autorización, encargo o acuerdo por parte del CAAF para que un particular pueda despiezar estos vehículos".

Este periódico se puso en contacto con el propietario del citado solar para conocer su versión sobre el depósito de los vehículos en desuso del CAAF, señalando que "este depósito es provisional para poder realizar una obra en la nave donde se encontraban acumulados desde hace años". Además, añadió, que mi empresa cuenta con autorización para la actividad de gestión de residuos por el Gobierno de Canarias".

Por otra parte, UGT ha solicitado al consejero delegado del CAAF, Carlos Rodríguez, "la depuración de responsabilidades de las personas que han sacado piezas a nivel particular del Consorcio".