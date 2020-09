La Audiencia ratifica la inhabilitación de Rosa Fernández y Claudina Morales

Rosa Fernández, que fue nombrada el pasado 2 de marzo cargo de confianza en el Cabildo de Fuerteventura como asesora del grupo A1. Nombró de forma accidental a la funcionaria R. D. U. sin seguir el procedimiento establecido, mientras que Claudina Morales hizo lo propio con el nombramiento accidental de R.C.M. como secretaria del Ayuntamiento, además del tesorero J.H.C.L., sin aprobar las bases para la convocatoria del cargo.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, que fue el ponente, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, consideran que el hecho de no agotar los procedimientos establecidos para caso de vacante, sino nombrando directamente a una persona, que la resolución no se motivara o que no se pidieran informes a la Comunidad Autónoma "hace que el acto sea nulo de pleno derecho, convirtiendo el acto administrativo en arbitrario y caprichoso".

Más contundente se muestran los magistrados cuando entienden que "no se puede mantener seriamente que una persona que tiene graduado escolar reúna los requisitos de capacitación para ser Tesorero de un Ayuntamiento que menaje un presupuesto de 20 millones de euros, cuando en el Ayuntamiento había funcionarios, al menos con Bachillerato y Diplomaturas". Además, añade la sentencia que " ambas alcaldesas, autoridades públicas, con plena conciencia, hayan favorecido a estas tres personas omitiendo el procedimiento administrativo procedente".

Consecuencias

El entonces concejal de Votemos La Oliva, Álvaro de Astica, formación política que denunció esta anómala situación en el Ayuntamiento de La Oliva, señaló tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas , que "estos tres nombramientos han tenido consecuencias funestas para el municipio. Los tres están inmersos en otras causas penales, No olvidemos el caso 'Caja Fuerte' que demuestra que alguien o algunos robaron al menos 600.000 euros de los vecinos y vecinas de La Oliva". Además, añadió, que "las alcaldesas nombraban funcionarios pocos capacitados para su labor, consiguiendo que les firmasen lo que les ponían delante y cuando han acabado en el Juzgado los han abandonado como juguetes rotos. Lo que parece inmoral, además es que PSOE y Podemos, que gobiernan en el Cabildo de Fuerteventura aprovechasen el inicio de la pandemia, con la crisis que nos ha traído, para nombrar a una delincuente, ya condenada en el pasado, como cargo de confianza".