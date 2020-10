El Cabildo da un ultimátum a Cruz Roja para que abandone el Albergue de Tefía

El Cabildo se aparta de colaborar. Qué den una solución los responsables al tema de la inmigración que sufrimos en Fuerteventura. Algunos entienden la solidaridad como obligación. Y eso no es así ", señaló el presidente insular Blas Acosta, que estalla ante la falta de compromiso y respuesta de las diversas instituciones del Estado.

La institución insular tenía previsto firmar un convenio con el Estado para la rehabilitación parcial de las partes que ofrecen mejores condiciones en el citado CIE que posibilitaría la reapertura del mismo y poder acoger a los inmigrantes que ahora se encuentran alojados en una situación de precariedad y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad en distintos espacios de la isla: naves, albergues, pisos o instalaciones escolares, entre otros.

Acosta ha vuelto a reiterar que la institución que preside pretende recuperar los espacios propiedad del Cabildo de Fuerteventura donde se alojan actualmente los inmigrantes: la Nave del Queso y el Albergue de Tefía. " En la Nave del Queso desde que estén curados las personas que han dado positivo en la Covid-19 no acogerá a ningún inmigrante más, mientras que a Cruz Roja se le ha remitido en dos ocasiones que debe abandonar el Albergue y ha hecho caso omiso".

El Cabildo majorero comunicó a Cruz Roja que la fecha para la entrega del Albergue de Tefía debía ser el pasado 27 de junio. " No lo hicieron. Les pedí de nuevo que abandonaran y tampoco lo han hecho. No sé que parte no entendieron. No descartamos el desalojo si siguen haciendo caso omiso a nuestro requerimiento de que entreguen las citadas instalaciones que son de nuestra propiedad y que se cedieron de forma temporal", sentenció Acosta.