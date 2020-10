Una subvención de un millón de la UE para empleo juvenil abre la disputa política en el Cabildo

El 20 de julio de 2017 se concede al Cabildo de Fuerteventura 1.140.779´09 euros para el proyecto denominado Cualifícate, cuyo objetivo era cualificar profesionalmente a 195 jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30, no ocupados, empadronados en cualquiera de los seis municipios de la isla de Fuerteventura, y registrados en el fichero del Sistema Nacional de Garantía juvenil, con el fin de responder a las necesidades insulares generadoras de empleo.

Los consejeros del PP en la corporación insular han desvelado esta importante pérdida económica. "Lamentamos que el Cabildo de Fuerteventura haya renunciado a una subvención de 1.140.779,09 euros porque el órgano subvencionador, la Unión Europea ya ha declarado como no subvencionables las dos primeras certificaciones y, corregir eso, conlleva un gran volumen de documentación que se debe enviar para la justificación del proyecto y, por razones de tiempo, complejidad y recursos no pudieron llevarse a cabo. Así, reza la resolución del pasado 26 de junio", denuncian los conservadores.

"A día de hoy, el Cabildo no ha recibido ni un solo euro de Europa porque las justificaciones de estas subvenciones no se han correspondido al programa así que renuncian a 1.1 millones de euros", explicó Claudio Gutiérrez, portavoz del PP. Además, añadió, que "no entendemos cómo el gobierno del PSOE, Podemos, NC y AMF en el Cabildo pierde ayudas para sacar a jóvenes del paro, sobre todo en estos momentos de crisis post covid donde muchos han perdido su empleo y, antes de la pandemia, éramos la isla en la que más subía el paro de toda Canarias y ya alcanzábamos los 10.000 familias sin trabajo". Los populares también alertan que el programa de empleo juvenil se mantiene con cargo al Fdcan en línea 3 Políticas activas de empleo, porque "si tampoco justifican gastar los fondos de empleo del Fdcan de 2018, también tendrían que devolver este dinero a la Comunidad Autónoma. Esto significa que continuamente estamos perdiendo dinero en empleo por la falta de gestión", lamenta Gutiérrez que "exige al Cabildo majorero más trabajo, cada día, en la isla que peor lo va a pasar tras la crisis sanitaria de la Covid-19".

Tras la denuncia de los populares, el grupo de gobierno del Cabildo se vio obligado a declarar que destina fondos del Fdcan para el desarrollo de programas de formación y empleo dirigidos a jóvenes de la Isla. "No es cierto que se prive a los jóvenes de la oportunidad de formarse, sino más bien todo lo contrario. Se han formado con fondos propios del Cabildo y ahora vamos a recuperar ese dinero a través del Fdcan", aseguró la consejera insular de Empleo, María Jesús de la Cruz, quien evitó aclarar en su comunicado sobre la pérdida de más de un millón de euros de ayuda europea para empleo.