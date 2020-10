Blas Trujillo anuncia para el año próximo la construcción de la Unidad de Hemodinámica

Trujillo se interesó durante la visita por los proyectos de infraestructuras sanitarias pendientes en la isla, especialmente por los más prioritarios: las obras de Oncología Radioterápica que ya está en estado ya avanzado y la unidad de Hemodinámica que se realizará el próximo año. Según dijo se ha estado analizando todas las obras de mejora y de nueva construcción previstas para la isla como el CAE del Sur, cuya demanda será estudiada para dar la respuesta más efectiva.

Durante la visita, que tuvo lugar antes de una reunión con los alcaldes de la isla, recorrieron las instalaciones del servicio de Oncología Radioterápica y la planta que atendió a los seis pacientes Covid que estuvieron ingresados, de un total de 95 que han dado positivo hasta ahora en la Isla, de los cuales 85 sólo han precisado atención domiciliaria. El consejero destacó la labor y el esfuerzo de los profesionales durante todos estos meses en los que afortunadamente en Fuerteventura no ha habido que lamentar fallecimientos a causa de la Covid-19. En este sentido, Blas Trujillo pidió no bajar la guardia ante una situación que si bien está controlada no está extinguida por lo que es fundamental mantener las medidas de seguridad y distanciamiento para evitar rebrotes. En este sentido, informó que actualmente hay un centenar de personas en cuarentena que han sido contacto estrecho de los 10 positivos detectados a raíz de una reunión familiar de 40 asistentes en la que no se tomaron medidas de prevención de la Covid-19. Y, según dijo, los equipos de rastreo continúan estudiando posibles contactos tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria a donde se había trasladado uno de los casos positivos para otra reunión familiar, de la que han salido cinco de los 10 positivos de este rebrote.

Blas Trujillo destacó la capacidad que ha demostrado el área de salud para atender todos los posibles casos, siendo además la isla más afectada por positivos importados por inmigrantes que, según aseguró, están bien controlados y convenientemente aislados. En esta línea, comentó que técnicamente al contagio entre inmigrantes que llegan en patera no debería aplicársele el término brote como tal puesto que la trazabilidad de los contactos está garantizada en el momento que llegan todos juntos, se les realiza PCR de inmediato y se aísla. Además, reconoció que se ha reforzado la plantilla sanitaria en la Isla desde febrero con 183 profesionales.