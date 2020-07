Los cortes del suministro de agua potable se extienden por la comarca sur

Coalición Canaria en Pájara ha denunciado que los cortes en el suministro de agua siguen extendiéndose por el sur de la isla, ante el silencio de los ayuntamientos, pese a que poseen el 40% del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF) y con los responsables políticos del área de vacaciones.

Los nacionalistas han explicado, según Efe, que la situación es especialmente complicada en localidades de Tuineje y Pájara, pero durante los últimos días los vecinos de los alrededores de Puerto del Rosario también se quejan de reiteración de cortes de agua.

El concejal de Pájara de CC, Alexis Alonso, ha denunciado que en la zona que abastece el depósito de Las Casitas, además de los alrededores de Cardón, Valle de Tarajalejo, La Pared, Las Hermosas, Valle de La Lajita, etc. "ya es normal que sólo llegue el agua un par de horas cada dos o tres días". Según ha explicado, esto se produce "a veces de madrugada, otros días a media tarde, de repente sin previo aviso llega un 'hilo' de agua durante unas horas, y luego también sin previo aviso la cortan durante días".

"Entendemos que no se trata de averías o roturas, simplemente de mala gestión por parte de los cargos políticos del CAAF, que no son capaces de poner orden y coordinar el funcionamiento, pese a que llevamos un año advirtiéndoselo", ha apuntado.

Para los nacionalistas, la reiteración de cortes de agua convierte a este verano en el de peor funcionamiento del servicio en bastantes décadas, pese a que la reducción del turismo y en general de visitantes haya reducido mucho la demanda de consumo de agua.

"Por eso no entendemos cómo los responsables del CAAF no son capaces de actuar de una vez cuando muchos vecinos están desesperados porque a las molestias por los cortes de agua se une la no disponibilidad de caudal suficiente para regar sus plantaciones, que se pierden en medio de la ola de calor, mientras que los ganaderos hasta han tenido que quitar sus cabras por falta de agua", ha indicado el concejal.