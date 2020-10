El alcalde de Puerto del Rosario conocía el presunto acoso sexual que sufría la asesora municipal Yaiza Sotorrio Espinel. Así se desprende de un whassap que le remitió Sotorrio al regidor solicitandole información sobre su cese como personal de confianza. Además, la diputada de Nueva Canarias-AMF, Sandra Domingúez, solicitó al Instituto Canario de Igualdad que se implique de forma activa en el expediente de la querella criminal interpuesta al concejal José Juan Herrera por un presunto delito de acoso sexual y que también se hizo extensible al alcalde Juan Jiménez como colaborador necesario. También, Podemos Canarias ha mostrado su apoyo público a la asesora municipal en contraste con la tibieza con que sus propios compañeros del Consistorio capitalino se han pronunciado sobre este asunto. Los grupos de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario: PSOE, Podemos, Nueva Canarias, Agrupación de Electores Puerto del Rosario y las dos concejalas expulsadas de Ciudadanos, se han centrado más en desviar el asunto hacia una trama política que en la verdadera defensa de los derechos de la mujer.

Este espinoso asunto saltó a la luz pública cuando se conoció que la asesora municipal Yaiza Sotorrio había presentado ante el juzgado Decano una querella por un presunto delito de acoso sexual contra el concejal de Obras, José Juan Herrera Martel (AEPR), y contra el alcalde Juan Jiménez (PSOE), como cooperador necesario al considerar la querellante que conocía la situación del acoso y ni puso los hechos en conocimiento de las autoridades ni activó el protocolo reglado para estos delitos.

"Hola Juan, estoy a la espera de que me notifiquen el decreto de mi cese como cargo de confianza, que me anunciastes en la reunión que tuvimos el miércoles en tu despacho. Esta situación es insostenible y te rogaría que al menos tuvieran la decencia de darse prisa en notificar dicho cese". Este texto fue remitido vía whassap por Yaiza Sotorrio al alcalde Juan Jiménez a principios de este mes de julio, tal y como se recoge en el texto de la querella. Además, la asesora añade que "todavía no me creo que pudieras participar o intervenir en la ejecución de una situación de acoso sexual, porque para mí eres igual o más responsable que el acosador, ya que conocías toda la historia del acoso hacia mi persona y has decidido, con mi cese, que el acoso tenga éxito, aceptando que me cesas por no querer mantener relaciones sexuales con el concejal . Espero que ni tu ni tus seres queridos se vean en una situación similar a la mía".

El alcalde le contesta a Sotorrio a los pocos minutos. "No he firmado ni he consentido nada. Tranquila. Tenemos que hablar. Estás en la misma situación que durante todo el último año ".

Sin embargo, seis días más tarde de estos mensajes de whassap, el pasado 16 de este mes, le notifican a Sotorrio el cese como cargo de confianza con efectos del 13 de julio de 2020.

Las muestras de apoyo a la asesora municipal van incrementándose mientras que las críticas al gobierno de Puerto del Rosario se acrecientan por el silencio mantenido hasta ahora, ya que no ha existido ningún pronunciamiento oficial a estos hechos llevado a la Justicia. Desde el colectivo Señoras Feministas de Fuerteventura, y tras la noticia sobre la querella que interpuso una trabajadora, "en la que denuncia acoso sexual por parte de un concejal de Puerto del Rosario y el hecho, de que el máximo representante de la institución, teniendo conocimiento de la situación, no informara a la Concejalía de Igualdad, para activar el protocolo, nos hace gritar alto y claro ¡basta ya de violencia machista e institucional". También, manifiestan " nuestro apoyo a Yaiza Sotorrio Espinel, deseándole que, si las instituciones no la amparan, ojalá sí la ampare la Justicia. Por ella y todas nosotras.

Por otra parte, la diputada regional de Nueva Canarias-AMF, Sandra Domínguez, presentó un escrito en el Parlamento de Canarias, con fecha del 22 de julio, solicitando al Instituto Canario de Igualdad que se implique de forma activa en el expediente, a fin de proponer medidas preventivas, sin mermar los derechos de las partes implicadas. También, desde esta formación política, y ante la querella presentada por el presunto acoso y " sin perjuicio de que el procedimiento judicial esté en trámite, desde AMF consideramos que los mensajes que se han hecho públicos, por el que un concejal se dirigía a una mujer ex-trabajadora como cargo de confianza, con insinuaciones sexuales, son despectivos, insultantes, denigrantes, machistas y faltos de cualquier tipo de decoro, injustificables de ninguna manera, máxime si provienen de un responsable público".

El concejo político de Coalición Canaria también manifiesta su apoyo a Yaiza Sotorrío en la interposición de la citada querella criminal. Además, los nacionalistas deploran "la maniobra de distracción orquestada por el alcalde y los concejales de su gobierno con el fin de desviar la atención de los hechos denunciados y centrarla en una trama que tiene como objeto el derribo de la endeble mayoría de la que dispone el alcalde Juan Jiménez".

La secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos Canarias, María del Río, ha mostrado el apoyo de la formación morada a Yaiza Sotorrio en contraste con la tibia respuesta de los concejales de su formación en Puerto del Rosario. Un apoyo público "sin reservas, dudas o equidistancias". La también presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias recuerda que lo publicado en los medios de comunicación "es una muestra tan evidente de acoso que no deja lugar a dudas" y refleja "conductas machistas, humillantes y denigrantes, indignas de un edil, sin duda inadmisibles y reprobables". También, señala que " en este caso, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario puede que se den interacciones e intereses cruzados que habrá que abordar por separado, pero nunca tapando o justificando hechos que si bien la Justicia dirá si son o no constitutivos de delito realmente son indignos y deleznables", insiste la presidenta María del Río.