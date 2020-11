Las parteras o subrealismo

Haciéndome eco de una expresión de la insigne y excelente oradora canaria, Ana Oramas , con la que está cayendo, " la del pulpo", distraerse con tan baladí propuesta es de mal gusto y falta de sensibilidad hacia las muchas personas que en la Isla están preocupadas por mantener sus puestos de trabajo o mantener sus empresas a flote. La situación general y de la isla en particular no está para pensar en cambiar nombres y si la Corporación lo tiene en sus proyectos, deben pensar en otras personas del pasado que por su apuesta decidida por el turismo, pudieran merecer, como bien pudiera ser el cronista de la isla Felipe Lima. En cualquier caso, creo que los paneles informativos de los aeropuertos nacionales y extranjeros no debieran ser cargados con más nombres. Fuerteventura representa a toda la isla y es destino suficientemente conocido como para andar ahora con florituras que pudieran crear confusión. Fuerteventura, Jandía Playas, tendría sentido si hubiese aeropuerto allí. También, Fuerteventura, Corralejo Grandes Playas, por la misma razón, pero Las Parteras crearía confusión, que es lo menos que necesita la aeronáutica o el turismo. Así "que mejor no meneallo", y dejen tranquilo al nombre.

Carlos Calderón ARTISTA Y ESCRITOR