" Yaiza, compañera, estamos contigo"

Una veintena de personas acudió a la convocatoria de la Asamblea Popular de Fuerteventura para concentrarse frente al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y demandar la dimisión del alcalde y del concejal de Obras y Servicios, Juan Jiménez y José Juan Herrera Martel, respectivamente, denunciados por un presunto acoso sexual por una exasesora municipal. Los convocantes han querido mostrar su apoyo a Yaiza Sotorrio tras conocerse que la querella fue admitida a trámite por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario.

Los participantes en el acto de protesta portaban pancartas donde se podía leer No es no, dentro y fuera de la institución, Compañera, estamos contigo, Mujer, el acoso sexual y laboral no es parte de tu trabajo, así como otros eslóganes demandando la dimisión del regidor y del edil.

El pasado 17 de julio, la exasesora municipal Yaiza Sotorrio presentó una querella criminal contra el concejal José Juan Herrera, de la Agrupación de Electores Puerto del Rosario (AEPR) y el alcalde, Juan Jiménez (PSOE), al primero por un presunto delito de acoso sexual y al segundo por colaborador necesario al conocer los hechos y no ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, según el texto de la querella.

El pasado día 30 de julio la juez acordó incoar diligencias previas al considerar que los hechos que resultan de las actuaciones analizadas presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de acoso sexual. Asimismo, acuerda tomar declaraciones a los dos querellados, Jiménez y Herrera, así como a las personas propuestas en las diligencias de prueba.

Pau Valverde, portavoz de la Asamblea Popular de Fuerteventura, señaló que "nos hemos reunido para exigir la dimisión del concejal Herrera y del alcalde, Juan Jiménez, en el caso de este último por tapar el caso que está judicializado, mientras que a Herrera por las pruebas que son contundentes y que creemos que debería dejar su cargo inmediatamente y que está tardando en hacerlo, así como en solidaridad tanto con la compañera acosada como por todas las mujeres que lo sufren para que no vuelva a suceder más".

Los manifestantes leyeron un comunicado apoyando a Yaiza Sotorrio y condenando "cualquier forma de violencia machista, especialmente si de da en una institución que debería ser ejemplo en la igualdad entre los sexos". Además, señalaron que "la ciudadanía merece unas instituciones dignas, democráticas y feministas. Por esta razón, el concejal denunciado, José Juan Herrera Martel, debe ser cesado inmediatamente de sus cargos y el alcalde debería dar explicaciones públicas y dimitir por un inacción ante un caso tan grave de vulneración de los derechos de las mujeres".

El citado colectivo también arremetió contra los partidos progresistas de la corporación local, "que dicen tener compromiso con el feminismo, pues sus declaraciones dejan mucho que desear". También, criticaron al Partido Popular (PP), "organización que no duda en apoyar a formaciones misóginas como Vox y que ahora trata de presentarse ante la ciudadanía como partido defensor de las mujeres".