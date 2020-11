El Consistorio apura el protocolo laboral tras las denuncias por acoso

Hace un año la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario acordó incoar el expediente para la aprobación del protocolo de Acoso Laboral, documento donde se recoge cómo actuar también frente al acoso sexual. Desde aquella fecha, el 5 de julio de 2019, el acuerdo quedó olvidado en la gaveta de algún despacho de la Concejalía de Igualdad, que se encuentra en manos de Podemos. El escándalo de la querella por el presunto acoso sexual contra el concejal de Obras y Servicios, José Juan Herrera y el alcalde Juan Jiménez, éste último como colaborador necesario, ha posibilitado que el gobierno municipal se apresure ahora a agilizar la tramitación de este documento con los protocolos de los trabajadores ante cualquier acoso.

Hace escasos días, las concejalías de Personal e Igualdad, a cuyo frente se encuentran Peña Armas (exCiudadanos) y Lilian Concepción (Podemos), convocaron a los sindicatos para presentar un borrador del citado protocolo. Los representantes del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) conocieron de manos de la edil Armas y de un técnico del departamento de Igualdad los objetivos del Ayuntamiento para aprobar esta iniciativa.

Los sindicatos propusieron "dejar el documento sobre la mesa hasta el próximo día 17 para poder incorporar mejoras en el texto con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de los trabajadores y trabajadoras y que no se sientan desamparados ante una situación de acoso", señalaron desde los sindicatos.

Una vez que se logre el consenso sobre este protocolo en la Mesa General de Negociación y se constituya el Comité de Salud Laboral, la aprobación final del citado documento dependerá el pleno de la Corporación.

Tras conocerse la presentación de la querella por presunto acoso sexual contra el edil Herrera Martel y el alcalde Juan Jiménez, responsables del grupo de gobierno aseguraron que no se había activado el Plan de Acoso por la denuncia de la exasesora municipal por no tener conocimiento de los hechos. Sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no dispone de este documento de protección. El alcalde Juan Jiménez, señaló, al valoraer su primer año de gestión en la Corporación que "la primera medida del grupo de gobierno fue poner en marcha un protocolo de acoso en la Administración y en eso trabajamos". Y en eso siguen.